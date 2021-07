Ecco Oscàr Anton, il francese che ha conquistato l’Italia passando da Shazam

Esordire nel mainstream da solo, con un brano autoprodotto, per giunta. Oscar Anton ha 24 anni, è di Parigi, ha una faccia che buca lo schermo e un brano decisamente lounge che scalda il cuore, “Bye bye”. E’ salito alle cronache grazie al clamoroso primo posto su Shazam e oggi può contare sull’endorsement di Bob Sinclar, che ha remixato il suo pezzo, lanciandolo in maniera definitiva. Lo abbiamo visto nella serata finale di Battiti Live e certamente lo risentiremo.

Fra i suoi riferimenti mira alto: cita Coldplay, Ludovico Einaudi e Yann Tiersen ma il suo pezzo è uno di quelli che potremmo definire ‘da viaggio’, ideale colonna sonora da mettere lungo un tratto di strada, nei tragitti in solitaria. Origini italiane, è partito nel periodo della pandemia con una strada ben diversa. Niente TikTok o facebook, ma una serie di EP con tre canzoni per ogni mese dell’anno, correlati da videoclip minimal ma molto espressivi.

Con in più una produzione che spazia al pop, al lounge, all’elettronica. Il suo canale YouTube in questo senso è illuminante. Quando lo aprite parte subito “Ophelie” e vi ritrovate sospesi fra gli anni 70 e 80 con una sensazione di leggerezza eterea. Fra gli italiani ha confessato la passione per Ghali e Mahmood.E di recente è passato su RTL 102.5. Insomma, potremmo presto sentirlo duettare con qualche artista nostrano.

Mi piace: Mi piace Caricamento...