“Already there”, il ritorno di Jasmine Thompson

Ritroviamo a diversi anni di distanza Jasmine Thompson: nel 2015, non ancora quindicenne, fu uno dei fenomeni musicali dell’anno arrivando al disco di platino in Polonia e d’oro da noi – ma anche ai primi posti in tutta Europa – con il brano “Adore”, che aveva segnato il suo debutto da solista dopo la partecipazione in voce ad “Ain’t nobody”, il remix che Felix Jaehn fece del successo di Chaka Khan.

Dopo diversi anni in chiaroscuro, ormai ventenne, rieccola sulla scena internazionale con “Already there”, una power ballad che la rilancia nel mainstream in attesa del suo terzo album (il quarto se si considera l’EP d’esordio). Lo scorso anno si era affacciata, facendo capolino in “Funny“, il brano del dj tedesco di origini russe Zedd, accompagnato da un curioso video ‘in quarantena’. Per lei c’è la necessità di tornare ai fasti dell’esordio, visto che poi non sono più arrivati successi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...