Targhe Tenco 2021, tutti i vincitori: doppio riconoscimento per Madame

Annunciati i vincitori delle Targhe Tenco 2021, il tradizionale riconoscimento assegnato dal 1984 ai migliori dischi italiani di canzone d’autore usciti nel corso dell’anno trascorso. Gli artisti e i progetti discografici sono stati votati dalla più ampia giuria in Italia composta da giornalisti e critici musicali, oltre 200.

Spicca il doppio riconoscimento per Madame: la diciottenne vicentina, consacrata dalla partecipazione a Sanremo, vince due premi, quello per la miglior canzone (col brano sanremese “Voce”) e con l’album eponimo, suo lavoro d’esordio, nella categoria Opera Prima.

MIGLIOR ALBUM IN ASSOLUTO

SAMUELE BERSANI – Cinema Samuele

(finalisti: Iosonouncane /Ira (50 voti); Caparezza / Exuvia ; Pino Marino / Tilt ; Motta / Semplice).

OPERA PRIMA

MADAME – Madame

(finalisti: Francesco Bianconi / Forever ; Cristiano Godano / Mi ero perso il cuore; Emma Nolde / Toccaterra; ChiaraBlue / Indifesi).

CANZONE SINGOLA

“VOCE” scritta da E. Botta / F. Calearo (Madame) / D. Faini cantata da Madame

(Finalisti: Iosonouncane / Novembre ; Canio Loguercio / Ci stiamo preparando al meglio; Pino Marino / Calcutta; Francesca Incudine / Zinda)

INTERPRETE DI CANZONI

PEPPE VOLTARELLI – Planetario

(Finalisti: Ornella Vanoni / Unica ; Ginevra Di Marco / Quello che conta; Miriam Foresti / A soul with no footprint; Federico Poggipollini / Canzoni rubate ).

ALBUM IN DIALETTO

FRATELLI MANCUSO – Manzamà

(Finalisti: Setak / Alestalé; Stefano Saletti & Banda Ikona / Mediterraneo Ostinato ; Lautari / Fora Tempu; Patrizio Trampetti / ‘O Sud (è fesso))

ALBUM COLLETTIVO A PROGETTO

Ad esempio a noi piace Rino

(Finalisti: Ritratti d’autore: Bindi, Bassignano & Friends, Note di Viaggio – Vol 2: Non vi succederà niente, Her Dem Amade Me – Siamo sempre pronte, siamo sempre pronti; Musica contro le mafie – Sound Bocs Diary ).

Le Targhe verranno consegnate nell’edizione 2021 della Rassegna della Canzone d’autore (Premio Tenco), in programma al Teatro Ariston di Sanremo a ottobre.

