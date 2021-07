“Rampampam”, la hit dell’estate della romena Minelli è già in testa in tutto l’Est

Alzate il volume delle casse perchè è arrivato un banger di quelli forti. Si intitola “Rampampam” ed è della cantautrice romena Luisa Ionela Luca in arte Minelli. Piena dance anni 80, che ha immediatamente fatto schizzare l’artista in testa a tutte le classifiche dell’Est: prima in Romania, prima in Russia, prima in Bulgaria, in alta rotazione in Polonia e Moldavia, dove è arrivato alla numero 8.

A spingere il brano, che già nella versione originale è molto forte è stato il remix dei due dj russi Filatov & Karas già protagonisti altre volte nelle nostre charts, su tutti con il remix del brano di Imany “Don’t be so shy”. La loro versione del brano di Minelli è ancora più dal sapore eighties, la trovate più sotto. Quanto a Minelli, torna in testa alle classifiche dopo due anni ma è sempre una presenza fissa nell’airplay dell’est europeo ed anche su Spotify.

