“Murderer”, Arilena Ara torna e duetta con Noizy, il rapper albanese famoso anche in Italia

Arilena Ara, oltrechè una delle migliori artiste sulla scena albanese è una creatura eterea e bellissima ed è stato un vero peccato che la pandemia si sia portata via il suo biglietto per l’Eurovision 2020, che poi la tv nazionale ha assegnato come sempre l’anno dopo al vincitore del Festivali I Kenges. Su queste colonne ne avevamo parlato perchè il suo singolo “Nentori“, complice anche una versione inglese, aveva fatto capolino anche in alcune classifiche europee.

Ora la ritroviamo in testa alla classifica nazionale con l’album “Pop art”, accompagnato da questo interessante singolo dal titolo “Murderer” in cui duetta con Noizy. Se siete appassionati di rap il nome non dovrebbe suonarvi estraneo. Rigels Rajku è uno da primo posto in classifica fisso in patria, ma recentemente una sua canzone è schizzata in testa alla chart di Youtube Italia, precisamente “1 here e mire”

Il motivo di questa improvvisa popolarità anche in Italia è semplice: di recente ha collaborato con gente come Guè Pequeno e Capo Plaza. I tre si sono trovati in un comune featuring, quello di “Colpo grosso”, del rapper greco Snik (altro nome prominente del rap adriatico) e subito dopo Pequeno lo ha voluto nella sua traccia “No Security“. In precedenza, si era fatto conoscere ospitando Ghali nel suo singolo “”Parku i lojrave“.

Quanto ad Arilena Ara, “Pop Art” è l’album d’esordio dopo una prima parte di carriera tutta con singoli da primato. Le premesse per diventare famosissima anche in tutta Europa ci sono.

