Federico Fellini conquista i paesi ex sovietici…ma è il titolo di una canzone!

Il brano è una di quelle cose che vanno a mille nelle classifiche sovietiche, a metà fra il pop, i gabber e la rave – il genere reso popolare dai Little Big – ed infatti il successo è stato immediato: ha oltre 7 milioni di visualizzazioni in un mese. La clip in due settimane ha superato quasi 4,5 milioni di visualizzazioni. E adesso il brano è già nella top 10 russa, secondo nell’airplay ucraino e sta schizzando di Shazam, VK BOOM, Yandex in Russia, Bielorussia e Ucraina, iTunes, Spotify Russia.

Oltre ovviamente a TikTok. Insomma, per i due cantanti e producer russi – con base in Kazakistan – Galibri e Mavik – prima di questo brano sostanzialmente sconosciuti anche al grande pubblico russo, il successo è arrivato di colpo. Tutto questo grazie a.. Federico Fellini. Il regista romagnolo è il tema della canzone, che racconta di un amore senza barriere di censo e di una ragazza capolavoro “da Oscar”, come quello appunto che ha vinto Fellini.

Dietro al brano c’è una giovane etichetta russa ed un autore molto famoso da quelle parti, che ha già firmato per tanti artisti pop russi, vale a dire Evgeniy Trukhin. Alle nostre orecchie ed ai nostri occhi può sembrare tutto molto sopra le righe ed in effetti lo è ma va detto che il brano, come quelli dei citati Little Big, funziona moltissimo ed entra nelle orecchie in cinque secondi netti.

