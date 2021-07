Charts: torna Ed Sheeran, tengono Måneskin e Olivia Rodrigo

Continuano a tenere la vetta sia i Måneskin che Olivia Rodrigo, ma inizia la scalata del nuovo singolo di Ed Sheeran

ALBANIA:Dale -Butrint Imeri, Kida & Ledri Vula

Album: Na Na – Meda

AUSTRIA: Beggin- Maneskin

Album:Seelenrausch- Nik P.

BELGIO- Singoli:Bad habits – Ed Sheeran (Fiandre)/Cover me in sunshine- Pink & Willow Sage heart(Vallonia)/Drei Uhr Nachts -Mark Forster & Lea (Germanofono)

Album: Sour- Olivia Rodrigo (Fiandre) /Coeur – Clara Luciani (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:No more-Poli Genova (nazionali)/Bad Habits – Ed Sheeran (internazionali)

Album:Faith -Pop Smoke

CIPRO –Peaches- Justin Bieber ft Daniel Caesar & Giveon

Album:Faith -Pop Smoke

CROAZIA- Singoli:Ptice – Matija Cvek (nazionali)/ Save your tears – The Weeknd (internazionali)

Album: Megapunk – Kud Idijoti (nazionali)/Teatro d’ira vol.- I – Maneskin (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Heltsikker – Gulddreng

Album: Mere end musik- Benny Jamz, Gilli, Keli ft B.O.C

ESTONIA – Singoli:We are the people- Martin Garrix ft Bono & The Edge

Album:Pussy Boy – Egor Kreed

FINLANDIA- Singoli:I wanna be your slave – Maneskin

Album: Teatro d’ira vol.- I – Maneskin

FRANCIA- Singoli: Petrouchka – Soso Maness

Album: Demain ça ira-Jul

GERMANIA –Singoli: Libeen wir- Shirin David

Album:Freiheit- Amigos

GRAN BRETAGNA- Singoli: Bad habits- Ed Sheeran

Album: It won’t always like this – Inhaler

GRECIA- Singoli: NASA – Rack & Saske (nazionali)/ Beggin– Maneskin (internazionali)

Album:Sta Kalitera- Sakis Rouvas

IRLANDA- Singoli: Bad habits- Ed Sheeran

Album: It won’t always like this – Inhaler

ISLANDA- Singoli: Flyg upp – Aron Can

Album: Andi, Lif, Hjarta, Sal- Aron Can

ISRAELE: Singol: Ani Maanmin- Meilech Kohn (nazionali) /Call you home- Kelvin Jones (internazionali)

Album: Faith -Pop Smoke

ITALIA-Singoli:Mille- Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti

Album:Teatro d’ira vol.- I – Maneskin

LETTONIA- Singoli: Kiss me more- Doja Cat ft Zsa

Album:Pussy Boy – Egor Kreed

LITUANIA- Singoli: Beggin– Maneskin

Album:Kunigunda – Vaidas Baumila

LUSSEMBURGO-Call me by your name (Montero) – Lil Nas X

Album:Faith – Pop Smoke

MALTA –Singoli:Heartbreak Anthem – Galantis, David Guetta & Little Mix (internazionali)/Over- Brooke (nazionali)

Album::Sour – Olivia Rodrigo

NORVEGIA- Singoli: Stay – The Kid Laroi & Justin Bieber

Album: Sour-Olivia Rodrigo

PAESI BASSI- Singoli: Stay – The Kid Laroi & Justin Bieber

Album:Onderaan beginne- Rowwen Heze

POLONIA- Singoli:Stranger – Olivia Addams

Album:Od Konca Do Poczatu- Hinol polska Wersja

PORTOGALLO- Singoli:Bipolar – MC Davi, MC Pedrinho & MC Don Juan

Album: Sour -Olivia Rodrigo

REPUBBLICA CECA- Singoli: Beggin- Maneskin

Album: Sour – Olivia Rodrigo

ROMANIA- Singoli: N’avem timp – Irina Rimes (nazionali)/ Peaches- Justin Bieber ft Daniel Caesar & Giveon (internazionali)

Album: Faith -Pop Smoke

RUSSIA- Singoli:Minelli- Rampampam

Album:Million dollar: business- Morgenshtern

SAN MARINO: Radio: Mille- Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti

SERBIA- Singoli: Sreckan put- Brekavica (nazionali)/Kiss me more- Doja Cat ft Zsa(internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Beggin- Maneskin

Album:311-Neries

SLOVENIA- Singoli: Tople oči – Nina Pušlar (nazionali) /By your side – Calvin Harris & Tom Grennan (internazionali)

Album:Faith -Olivia Rodrigo

SPAGNA- Singoli: Todo de ti – Rauw Alejandro

Album: La niña- Lola Indigo

SVEZIA- Singoli:Stay – The Kid Laroi & Justin Bieber

Album: Sour-Olivia Rodrigo

SVIZZERA: Singoli:Beggin- Maneskin

Album:Aqua -Luciano

UCRAINA:Singoli: Randevu-Artem Pirovanov

Album: Pussy Boy – Egor Kreed

UNGHERIA: Singoli: Fel a szívekkel- Akos

Album:Szelíd metálosok- Joszef Kalapacs

