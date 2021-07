A 22 anni Carla De Coignac è il nome nuovo del pop francese. Passata per un talent show (nel 2017 è stata fra le partecipanti di Nouvelle Star, la versione francese di Pop Idol), adesso esce con un singolo che si chiama “J’fais la gueule” ed accompagna il suo primo EP che si chiama come lei.

Autrice di testi, ha partecipato alla stesura dell’ultimo album di Louane ed è così che il grande pubblico l’ha conosciuta: suoi i testi di cinque canzoni: originariamente avrebbero dovuto essere solo due, ma poi la giovane cantante ha avuto l’onore di intervenire su altri tre testi. In mezzo, una serie di incontri importanti, come quello col manager di Benjamin Biolay, che poi è lo stesso di Louane e diversi passaggi in tadio e tv, anche con “Danse“, la canzone che ha segnato il vero esordio. Ed un numero crescente di visite su youtube.”Danse” e “J’fais la gueule”, l’esordio di Carla De Coignac

Mi piace: Mi piace Caricamento...