“No”, il nuovo singolo di Celeste Gaia per un ritorno in grande stile

Celeste Gaia torna in grande stile sulla scena musicale con il suo nuovo singolo intitolato No a quasi due anni dal suo precedente lavoro.

Nota dal pubblico come la cantautrice di Carlo, il brano tormentone con cui era in gara a Sanremo 2012 venendo ingiustamente eliminata, dopo la partecipazione al Festival Celeste Gaia pubblicò l’album Millimetro prodotto da Roberto Vernetti per poi dedicarsi agli studi.

Nel 2019 ha pubblicato il singolo Io mi sento a disagio, con cui è tornata sulla scena musicale, di cui avevamo parlato.

No, il suo nuovo singolo, racconta le cose che rimangono addosso, le scelte che avresti voluto fare e poi non hai fatto, ed è fortemente influenzato dal periodo storico che stiamo vivendo.

Scritta da Celeste Gaia, prodotta e mixata da Samuele Cangi e masterizzata da Giovanni Versari, la canzone ha melodie che rievocano alla mente l’estate. Nel brano persiste un sound minimal e vagamente elettronico, che evidenzia la sinergia tra l’artista e produttore.

Così la cantautrice racconta il suo brano:

“Bisognerebbe poter condensare piogge, temporali, uragani, deserti e risacche per spiegare come si arriva qui. Ad un discorso allo specchio, ad una lunga telefonata che magari non hai mai fatto perchè dall’altra parte non c’era segnale.

Non è facile spiegare il viaggio, ma io spero che lo sentiate. Spero che arrivi la malinconia, ma anche la voglia di lasciarsi qualcosa alle spalle, di accettare che le cose accadano sopra alla

sabbia bagnata. Dopo un po’ di tempo l’altro non conta più, contano solo le risposte che riusciamo a dare a noi stessi e non tutti i ‘No’ fanno male, anzi alcuni si possono addirittura cantare.”