Alla scoperta di Alvaro de Luna, la star spagnola che duetta con Emma Muscat

Il nome di Alvaro de Luna è piuttosto recente nella scena pop europea. Il 2020 ha segnato il suo debutto da solista di un periodo come componente della band Sinsinati e il singolo che vedete qui sotto, “Juramento de eterno sal” è schizzato immediatamente in testa alle classifiche spagnole di Spotify, facendo da traino al primo album attualmente in lavorazione.

Ma anche i giovani italiani lo conoscono, perchè partecipa a “Meglio di sera”, il brano della cantante maltese ex Amici Emma Muscat e del rapper Astol. Uno schema, quello della collaborazione italo-spagnola che cerca di ripercorrere gli ottimi successi discografici di Ana Mena con Fred De Palma prima e Rocco Hunt poi.

“Juramento de eterno sal”, tuttora al secondo posto dell’airplay ha vinto il disco di platino e ad esso hanno fatto seguito altri due singoli, “Duele” e “Quiero“, anche questi di ottimo riscontro radiofonico. La scena spagnola dunque si ravviva, nonostante la massiccia presenza di reggaeton portoricano ai vertici delle charts.

