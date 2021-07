Charts: “Bad Habits” di Ed Sheeran conquista l’Europa

“Bad habits”, il nuovo singolo di Ed Sheeran, ha conquistato la vetta delle charts

ALBANIA:Dale -Butrint Imeri, Kida & Ledri Vula

Album: Na Na – Meda

AUSTRIA: Beggin- Maneskin

Album:Freiheit – Amigos

BELGIO- Singoli:Bad habits – Ed Sheeran (Fiandre)/Cover me in sunshine- Pink & Willow Sage heart(Vallonia)/Live Life, Live Well- Chris De Burgh (Germanofono)

Album: Sour- Olivia Rodrigo (Fiandre) /L’étrange histoire de Mr. Anderson- Laylow (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:No more-Poli Genova (nazionali)/Bad Habits – Ed Sheeran (internazionali)

Album:Faith -Pop Smoke

CIPRO –Bad Habits – Ed Sheeran

Album:Faith -Pop Smoke

CROAZIA- Singoli:Ja još uvijek imam istu želju- Nina Badric (nazionali)/ Bad Habits – Ed Sheeran(internazionali)

Album: Megapunk – Kud Idijoti (nazionali)/Teatro d’ira vol.- I – Maneskin (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Bad Habits -Ed Sheeran

Album: Mere end musik- Benny Jamz, Gilli, Keli ft B.O.C

ESTONIA – Singoli:We are the people- Martin Garrix ft Bono & The Edge

Album:Pussy Boy – Egor Kreed

FINLANDIA- Singoli:Vauhti Kiihtyy -Portion Boys Feat. Matti Ja Teppo

Album: Teatro d’ira vol.- I – Maneskin

FRANCIA- Singoli: Petrouchka – Soso Maness

Album: Demain ça ira-Jul

GERMANIA –Singoli: Bad habits- Ed Sheeran

Album:Zukunft – RAF Camora

GRAN BRETAGNA- Singoli: Bad habits- Ed Sheeran

Album: All over the place- KSI

GRECIA- Singoli: NASA – Rack & Saske (nazionali)/ Bounce – Voyage & SNIK (internazionali)

Album:Sta Kalitera- Sakis Rouvas

IRLANDA- Singoli: Bad habits- Ed Sheeran

Album: Sour – Olivia Rodrigo

ISLANDA- Singoli: Flyg upp – Aron Can

Album: Þögn- Dimma

ISRAELE: Singol: Hashlim Et HaKol- Raviv Kaner (nazionali) /Bad Habits -Ed Sheeran (internazionali)

Album: “Sheva Yerachim- Static & Ben El Tavori

ITALIA-Singoli:Mi fai impazzire- Blancio & Sfera Ebbasta

Album:Teatro d’ira vol.- I – Maneskin

LETTONIA- Singoli: Good 4 U -Olivia Rodrigo

Album:Pussy Boy – Egor Kreed

LITUANIA- Singoli: Beggin– Maneskin

Album:Kunigunda – Vaidas Baumila

LUSSEMBURGO-Call me by your name (Montero) – Lil Nas X

Album:Faith – Pop Smoke

MALTA –Singoli:Bad Habits -Ed Sheeran (internazionali)/Over- Brooke (nazionali)

Album: Sour – Olivia Rodrigo

NORVEGIA- Singoli: Stay – The Kid Laroi & Justin Bieber

Album: Sour-Olivia Rodrigo

PAESI BASSI- Singoli: Stay – The Kid Laroi & Justin Bieber

Album:Sob rock- John Mayer

POLONIA- Singoli:Stranger – Olivia Addams

Album:Butter -BTS

PORTOGALLO- Singoli:Beggin- Maneskin

Album: Sour -Olivia Rodrigo

REPUBBLICA CECA- Singoli: Beggin- Maneskin

Album:Backwoods Bred- Marpo

ROMANIA- Singoli: Rampampam- Minelli (nazionali)/ Peaches- Justin Bieber ft Daniel Caesar & Giveon (internazionali)

Album: Faith -Pop Smoke

RUSSIA- Singoli:Minelli- Rampampam

Album:nima- The Limba

SAN MARINO: Radio: Mille- Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti

SERBIA- Singoli: Njami njami-Gasttozz (nazionali)/The business- Tiesto (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Stroj- Peter Pann & Separ& Kali

Album:311-Neries

SLOVENIA- Singoli: Tople oči – Nina Pušlar (nazionali) /By your side – Calvin Harris & Tom Grennan (internazionali)

Album:Faith -Pop Smoke

SPAGNA- Singoli: Todo de ti – Rauw Alejandro

Album: Vice versa – Rauw Alejandro

SVEZIA- Singoli:Flikorna I Bastad – Hov 1

Album: Sour-Olivia Rodrigo

SVIZZERA: Singoli:Beggin- Maneskin

Album:Freiheit – Amigos

UCRAINA:Singoli: Randevu-Artem Pirovanov

Album:Anima- The Limba

UNGHERIA: Singoli: Butter -BTS

Album:Best Of 2016-2020- Attila

