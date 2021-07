“Pull me closer”, il ritorno della maltese Maxine Pace

C’è il ritorno di una artista che in questi anni si sta facendo largo alternando la carriera musicale a quella di modella, anche grazie alla sua immagine fortemente telegenica. Si tratta di Maxine Pace, cantante maltese che ha un trascorso in Italia: a 11 anni, nel 2011 fu infatti lanciata da Io Canto, il talent show di Canale 5.

“Pull me closer” è il singolo che la rilancia sulla scena musicale, che accompagna l’album Skindeep, il suo nuovo EP che esce dopo qualche anno di silenzio. Firmato da Muxu Mercieca, già autore di diversi brani eurovisivi, fra i quali i due vincitori dello Junior Eurovision, è un buon pop di livello internazionale. Protagonista nel 2017 al Malta Eurovision Song Contest, la selezione maltese per l’Eurovision, si ripresenta adesso e vedremo se con il nuovo processo di selezione potrà tornare in gara

Mi piace: Mi piace Caricamento...