“Live to survive”, il nuovo singolo della danese Mø

Torniamo a parlare di un’artista che ci piace tanto, vale a dire Mø. La cantautrice danese, al secolo Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen esce in questi giorni con un singolo potentissimo, “Live to survive”, che anticipa il nuovo album. Di nuovo sulle scene dopo qualche passaggio a vuoto, Mø è uno dei nomi più interessanti del pop contemporaneo, che non disdegna anche qualche passaggio come voce in progetti EDM.

E naturalmente, ha messo insieme una serie di collaborazioni di livello: da Diplo a Foster the People, a nomi meno noti ma emergenti come Steel Banglez e Yxng Bane. Recentemente opening act per Panic! at the Disco’s, si esibita anche sul prestigioso palco del Glastonbury. Il suo ultimo album “Forever Neverland” l’avevamo recensito qualche tempo fa, ma il grande pubblico la ricorderà soprattutto per due brani, ovvero ‘’Lean On’’ di Major Lazer, che oltre a vendere 3 milioni di copie ha ottenuto il disco di Platino in diverse parti del mondo (e in Francia è stata il disco più venduto dell’anno) e ‘’Final Song’’ certificata Disco d’Oro in Italia, Regno Unito e Disco di Platino in Australia.

