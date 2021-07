MEI 2021, a ottobre Faenza casa della musica indipendente

La musica indipendente ha una casa per il 26esimo anno di fila: è Faenza, che dall’1 al 3 ottobre ospiterà il MEI 2021. Il Meeting delle Etichette Indipendenti, ideato da Giordano Sangiorgi, giunge alla 26esima edizione fresco di partnership con importanti realtà in ambito musicale e non.

Tra gli ospiti di questa edizione, che sarà dedicata a Rino Gaetano, figurano i nomi di Giovanni Lindo Ferretti, cmqmartina (fresca di XFactor 2020), H.E.R. (qui la nostra videointervista) e tanti altri. Aprirà questa edizione un concerto della Rino Gaetano Band, guidata dal nipote di Rino Alessandro Gaetano, che porterà sul palco ospiti come Pierdavide Carone e Diana Tejera.

Fresco di partnership con AFI, AIA, AudioCoop, Nuovo IMAIE e SIAE, il MEI come sempre premierà alcuni artisti giovani e altri che, pur restando indipendenti, hanno scritto la storia della musica.

Tra gli artisti premiati possiamo trovare i nomi di Amerigo Verardi come miglior artista indipendente, La Rappresentante Di Lista con il premio Nilla Pizzi per il miglior artista indie a Sanremo, Lorenzo Kruger come miglior artista romagnolo e cmqmartina con il premio giovani.

Riceveranno invece il premio alla carriera nomi del calibro di Giovanni Lindo Ferretti, Nuova Compagnia di Canto Popolare, Renato Marengo e Andrea Chimenti.

Ampio spazio sarà dedicato anche al giornalismo musicale: nelle giornate del 2 e 3 ottobre avrà luogo infatti il Forum del Giornalismo Musicale, diretto da Enrico Deregibus, nell’ambito del quale sarà attribuito il premio Targa MEI Musicletter, assegnata da Luca D’Ambrosio per la stampa web.

