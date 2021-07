“Let it out”, Sirusho torna all’inglese e si affida a RedOne

Il pubblico europeo ha fatto la conoscenza di Sirusho nel 2008, quando prese parte all’Eurovision Song Contest con il brano “Qele Qele” regalando all’Armenia il primo dei due quarti posti della sua breve storia nel concorso. Un brano, quello eurovisivo, che mescolava l’inglese all’armeno e col quale cercava di consolidare un successo che già ne faceva da qualche anno una delle artiste più famose del suo Paese.

Da allora il successo in patria è proseguito senza soste (sei gli album all’attivo), mentre invece quello internazionale non è mai arrivato del tutto. Ora, a distanza di anni ci riprova con “Let it out”, scritto e prodotto da RedOne, l’autore svedese di origine marocchina che ha firmato diverse hit internazionali negli ultimi 15 anni. Brano molto estivo, gradevole ed orecchiabile, anche se va detto che RedOne ha scritto molto di meglio. Però l’operazione nel complesso funziona. Pochi giorni fa era uscita anche “Es u du”, in lingua armena.

