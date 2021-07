“Love blind”, il debutto internazionale della polacca Daria Marcinkowska

Il nome nuovo della musica polacca si chiama Daria Marcinkowska. La giovanissima cantautrice è reduce dalla partecipazione a The Voice of Poland ed a 20 anni è pronta per il debutto sulla scena internazionale con “Love Blind”, un singolo dal sapore molto internazionale che esce per una etichetta tedesca, la Pelican, che ha fra i suoi artisti gente di primo piano della musica tedesca come Alle Farben, Robin Schulz e Sarah Connor.

Un bell’esordio per questa ragazza appena ventunenne che si è formata alla London School of Music dove si è trasferita poco dopo aver compiuto 18 anni. Attualmente è al lavoro sul primo album, ma intanto il brano sta scalando le classifiche radiofoniche nazionali.

