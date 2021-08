Suzan & Freek, dalle cover su facebook al successo col pop in olandese

Suzan Stortelder e Freek Rikkerink sono un esempio di come viaggi il pop di oggi. Questi due musicisti olandesi hanno impiegato tempo e pazienza per farsi conoscere, passando dalla rete e adesso raccolgono i frutti: “Onderweg naar later” è il nuovo singolo che esce dopo “Goud“, che aveva raggiunto il secondo posto della classifica. Un album all’attivo, sono al lavoro sul secondo ma una cosa è certa: il loro è un pop orecchiabile e radiofonico, che si ascolta molto volentieri.

La loro rubrica settimanale di cover intitolata “De minuut” ha reso popolarissimi questi due amici ex compagni di liceo che in breve tempo, da compagni di musica lo diventano anche nella vita. Il resto è scandito da una serie di singoli di enorme successi e tanti concerti in giro per i Paesi Bassi, oltrechè un battage molto forte nelle radio.

