Ecco Mark Stam, il nome nuovo del pop in lingua rumena

Lui si chiama Mark Stam ed è un nome emergente della musica pop in lingua rumena. Nato in Moldavia, è stato lanciato qualche anno fa dalla partecipazione alla versione locale di Got Talent ma vista la sua fotogenia, il passo per unire alla sua carriera musicale quella di modello è stata breve. Così insieme ai brani di successo sono arrivati anche il servizi fotografici per Elle Man e Cosmopolitan. Qui lo troviamo insieme alla rumena Sorina Mihalache, in arte Sore, nel singolo “E ok”.

Con l’endorsement di Alina Eremia, già rappresentante rumena allo Junior Eurovision ed oggi nome prominente della scena locale, è arrivato rapidamente anche il passaggio in Romania, col singolo “Impar” che lo ha fatto conoscere ed ha raggiunto la vetta dell’airplay. Recentemente ha vinto anche due premi come artista dell’anno

