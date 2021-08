“Hidden stories”, il nuovo album degli Hooverphonic

Per la filosofia del nostro sito, sempre in cerca di novità e cose meno note, un gruppo come gli Hooverphonic non avrebbe molto spazio. Il fatto però è che che personalmente continuo a considerarli una delle cose migliori in Europa e la loro partecipazione all’Eurovision me l’ha confermato. Per quello che ho potuto, da presidente della giuria italiana, ho cercato di piazzarli più in alto possibile ma tutti noi siamo stati d’accordo sulla qualità eccelsa del loro brano “The wrong place”.

LEGGI L’INTERVISTA PRIMA DELL’EUROVISION SU EUROFESTIVALNEWS

I soli tre punti al televoto non rende loro giustizia ed allora è giunto il momento di rilanciarli a livello internazionale, visto che il loro album “Hidden Stories” in patria è subito schizzato in testa, come il brano eurovisivo. “Thinking about you” è uno dei brani del nuovo lavoro. Molto bello e radiofonico. L’album completo è ascoltabile qui. Davvero, è un piacere per le orecchie

