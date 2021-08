“Respira bien fort” (e altre canzoni): il flamenco pop degli andorrani Els Pali

Come tradizione, questo sito va alla ricerca delle ‘chicche’ europee poco note, anche lontane dal mainstream. Quella che vi proponiamo oggi si chiama Els Pali. Si tratta di un gruppo che fa un genere molto spagnolo, ovvero il flamenco, ma cantando in catalano. Perchè loro arrivano da Andorra, il piccolo stato incastrato nei Pirenei dove appunto quella è lingua nazionale insieme al francese.

Flamenco, rumba e pop tutto insieme. “Respira bien fort” ha già due anni ma tutta la loro produzione è di grande spessore. “Ploraner” è un altro brano deliziosissimo che mostra come si possa mescolare la lingua di una zona specifica della Spagna col genere più spagnolo che esista ed ottenere grandi risultati. Interessante anche “Meritxell“. Recentemente sono stati protagonisti in alcune rassegne di settore come Festes Majors e il Jambo Street Music Festival.

