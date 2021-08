Arriva “Moustache”, la collaborazione fra Netta e Little Big

Donna baffuta sempre piaciuta? Almeno così sembrerebbe nell’ironico video che accompagna “Moustache“, la collaborazione nata fra Netta, l’israeliana vincitrice dell’Eurovision 2017 col brano “Toy” ed i Little Big, il gruppo russo designato per l’Eurovision 2020 poi cancellato, che con la loro “Uno” hanno conquistato l’Europa. Un inno alla diversità con tanta ironia, come è nello stile di entrambi, col sound che è a metà fra il rave dei russi e l’elettronica di Netta.

Insieme al ritornello trascinante, molto curioso davvero questo video dove i baffi diventano una caratteristica delle donne e quando vengono loro rasati la questione diventa tragica. Il brano per adesso è destinato al mercato russo e con ogni probabilità anche a quello israeliano, ma le potenzialità per diventare una hit internazionale ci sono tutte.

