Charts: dominio per Ed Sheeran e Billie Eilish

Dominio assoluto per Ed Sheeran fra i singoli e Billie Eilish fra gli album

ALBANIA:Mi amor – Dhurata Dora ft Noizy

Album: Na Na – Meda

AUSTRIA: Blaues licht – RAF Camora feat. Bonez MC

Album:Zukunft – RAF Camora

BELGIO- Singoli:Bad habits – Ed Sheeran (Fiandre)/Bad habits – Ed Sheeran (Vallonia)/Bad Habits – Ed Sheeran (Germanofono)

Album: Happier than ever- Billie Eilish (Fiandre) /Happier than ever- Billie Eilish(Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Thunder – Dora (nazionali)/Love again- Dua Lipa (internazionali)

Album:Happier than ever- Billie Eilish

CIPRO –Bad Habits – Ed Sheeran

Album:Happier than ever- Billie Eilish

CROAZIA- Singoli:Ja još uvijek imam istu želju- Nina Badric (nazionali)/ Bad Habits – Ed Sheeran(internazionali)

Album: Splitski Festival 2021- Interpreti Vari (nazionali)/Foreign affair- Tina Turner (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Bad Habits -Ed Sheeran

Album: Mere end musik- Benny Jamz, Gilli, Keli ft B.O.C

ESTONIA – Singoli:Bad habits – Ed Sheeran

Album:Happier than ever- Billie Eilish

FINLANDIA- Singoli:Bad habits – Ed Sheeran

Album: Teatro d’ira vol.- I – Maneskin

FRANCIA- Singoli: La kiffance – Naps

Album: L’étrange histoire de Mr. Anderson- Laylow

GERMANIA –Singoli: Bad habits- Ed Sheeran

Album:Happier than ever- Billie Eilish

GRAN BRETAGNA- Singoli: Bad habits- Ed Sheeran

Album: Happier than ever- Billie Eilish

GRECIA- Singoli: NASA – Rack & Saske (nazionali)/ Beggin- Maneskin (internazionali)

Album:Pirates Ke Pithiki- Nikos Katsikas

IRLANDA- Singoli: Bad habits- Ed Sheeran

Album: Happier than ever- Billie Eilish

ISLANDA- Singoli: Bad habits- Ed Sheeran

Album: Sour -Olivia Rodrigo

ISRAELE: Singol: Hashlim Et HaKol- Raviv Kaner (nazionali) /Bad Habits -Ed Sheeran (internazionali)

Album:Happier than ever- Billie Eilish

ITALIA-Singoli:Mi fai impazzire- Blanco & Sfera Ebbasta

Album:Happier than ever- Billie Eilish

LETTONIA- Singoli: Bad habits- Ed Sheeran

Album: Happier than ever- Billie Eilish

LITUANIA- Singoli: Rugpjutis – Justinas Jarutis,Jessica Shy

Album:Happier than ever- Billie Eilish

LUSSEMBURGO-Call me by your name (Montero) – Lil Nas X

Album:Happier than ever- Billie Eilish

MALTA –Singoli:Bad Habits -Ed Sheeran (internazionali)/Meglio di sera – Emma Muscat feat. Álvaro De Luna & Astol(nazionali)

Album:Happier than ever- Billie Eilish

NORVEGIA- Singoli: Stay – The Kid Laroi & Justin Bieber

Album: F*uck love: Over you -The Kid Laroi

PAESI BASSI- Singoli: Stay – The Kid Laroi & Justin Bieber

Album:Happier than ever- Billie Eilish

POLONIA- Singoli:Stranger – Olivia Addams

Album:Irenka- sanah

PORTOGALLO- Singoli:Beggin- Maneskin

Album: Sob rock – John Mayer

REPUBBLICA CECA- Singoli: Beggin- Maneskin

Album:Sour – Olivia Rodrigo

ROMANIA- Singoli: N avem timp – Irina Rimes (nazionali)/ Bad habits – Ed Sheeran (internazionali)

Album: Happier than ever- Billie Eilish

RUSSIA- Singoli:Minelli- Rampampam

Album:Plohie privyčki- Indablèk, Scriptonite & qurt

SAN MARINO: Radio: Mille- Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti

SERBIA- Singoli: Balkan- Popov & Nucci & Voyage (nazionali)/Kiss me more- Doja Cat ft ZSA internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Stroj- Peter Pann & Separ& Kali

Album:311-Neries

SLOVENIA- Singoli: Kdo ti bo dušo dal- Eva Boto (nazionali) /By your side- Calvin Harris & Tom Grennan (internazionali)

Album:Happier than ever- Billie Eilish

SPAGNA- Singoli: Pepas – Farruko

Album: Vice versa- Rauw Alejandro

SVEZIA- Singoli:Stay- Kid Laroi & Justin Bieber

Album: Happier than ever- Billie Eilish

SVIZZERA: Singoli:Bad habits – Ed Sheeran

Album:Asozialer Marokkaner- Farid Bang

UCRAINA:Singoli: Ya By Chekala- Yulija Dumanska

Album:Plohie privyčki- Indablèk, Scriptonite & qurt

UNGHERIA: Singoli: Butter -BTS

Album:Nagy házibuli lemez V.- Valogatas

Mi piace: Mi piace Caricamento...