“Naughty” e “Eyes off”: la norvegese Stella Mwangi si rilancia con hip hop ed elettronica

Ritroviamo un’artista che in questi anni è molto cambiata sia nell’immagine che nel genere musicale, ovvero Stella Mwangi. La cantante keniota, rifugiata in Norvegia aveva avuto un momento di popolarità internazionale nel 2011 quando vinse a sorpresa, da sconosciuta il Norsk Grand Prix col brano “Haba Haba”, col quale poi rappresentò la Norvegia all’Eurovision 2011. Per lei un mancato accesso alla finale ma anche le accuse forti dell’attentatore di Utoya, Anders Breibik, arrestato proprio quell’anno, che la additava a simbolo del degrado della Norvegia in quanto esponente della parte multietnica del Paese.

A distanza di anni e dopo aver tentato di nuovo, stavolta senza successo l’ingresso all’Eurovision nel 2018 in coppia con Alexandra Rotan col brano “You got me” si rilancia puntando sull’anima soul hip hop ed in generale Motown che da sempre la caratterizza: qui sotto trovato “Naughty”, l’ultimo singolo ma ce n’è un altro ancora più black ed elettronico, vale a dire “Eyes off”. Una strada, questa, nella quale appare molto convincente e potrebbe davvero rilanciarla anche sulla scena internazionale.

