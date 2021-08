Alla scoperta di Tom Grennan, il nome nuovo che sta scalando le charts

Tom Grennan è sbarcato all’improvviso nelle classifiche di tutta Europa, ma è destinato a rimanerci a lungo. Perchè se è vero che il cantautore britannico sta ricevendo una forte spinta dalla partecipazione a “By your side”, nuovo singolo del dj scozzese Calvin Harris, è altrettanto vero che le sue produzioni sono interessantissime, fresche e radiofoniche.

“Little bit of love”, che trovate qui sotto, per esempio, è uscita nel Regno Unito sei mesi fa ma soltanto adesso sta salendo i gradini delle classifiche di mezza Europa. Grennan è un nome nuovo, ma non un esordiente: ha un album di buon riscontro – disco d’oro – alle spalle – ed alcune certificazioni di rilievo.

Compresa quella che l’ha fatto conoscere, in “All goes wrong” di Chase & Status a lungo nell’alta rotazione di BBC 1. Di recente è uscito anche “Let’s go home together” con Ella Henderson. Nome interessante, insomma, da segnarsi per bene.

