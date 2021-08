Charts: il dominio della “Generazione X” con Billie Eilish, Olivia Rodrigo e Kid Laroi

Classifica dominata dagli artisti della generazione X: Billie Eilish, classe 2001, Olivia Rodrigo e Kid Laroi, classe 2003

ALBANIA:Mi amor – Dhurata Dora ft Noizy

Album: Pop Art – Arilena Ara

AUSTRIA: Blaues licht – RAF Camora feat. Bonez MC

Album:Happier than ever- Billie Eilish

BELGIO- Singoli:Bad habits – Ed Sheeran (Fiandre)/Bad habits – Ed Sheeran (Vallonia)/Higher power – Coldplay (Germanofono)

Album: Happier than ever- Billie Eilish (Fiandre) /Happier than ever- Billie Eilish(Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Thunder – Dora (nazionali)/Love again- Dua Lipa (internazionali)

Album:Happier than ever- Billie Eilish

CIPRO –Bad Habits – Ed Sheeran

Album:Happier than ever- Billie Eilish

CROAZIA- Singoli:Ja još uvijek imam istu želju- Nina Badric (nazionali)/ Bad Habits – Ed Sheeran(internazionali)

Album: Splitski Festival 2021- Interpreti Vari (nazionali)/Evermore – Taylor Swift internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Bad Habits -Ed Sheeran

Album:Happier than ever- Billie Eilish

ESTONIA – Singoli:Bad habits – Ed Sheeran

Album:Soza Muzik – Platina

FINLANDIA- Singoli:Stay – Kid Laroy & Justin Bieber

Album: Happier than ever- Billie Eilish

FRANCIA- Singoli: La kiffance – Naps

Album: Happier than ever- Billie Eilish

GERMANIA –Singoli: Bad habits- Ed Sheeran

Album: Trip – Cro

GRAN BRETAGNA- Singoli: Bad habits- Ed Sheeran

Album: We’re alone in this together – Dave

GRECIA- Singoli: NASA – Rack & Saske (nazionali)/ Beggin- Maneskin (internazionali)

Album: Evermore – Taylor Swift

IRLANDA- Singoli: Bad habits- Ed Sheeran

Album: Sour -Olivia Rodrigo

ISLANDA- Singoli: Bad habits- Ed Sheeran

Album: Happier than ever- Billie Eilish

ISRAELE: Singol: A place for both of us – Idan Amedi & Malu (nazionali) /Bad Habits -Ed Sheeran (internazionali)

Album:Happier than ever- Billie Eilish

ITALIA-Singoli:Mi fai impazzire- Blanco & Sfera Ebbasta

Album:Taxi driver – Rkomi

LETTONIA- Singoli: Bad habits- Ed Sheeran

Album: Soza Muzik – Platina

LITUANIA- Singoli: Rugpjutis – Justinas Jarutis,Jessica Shy

Album:Teatro d’Ira vol- 1 – Maneskin

LUSSEMBURGO-Call me by your name (Montero) – Lil Nas X

Album:Happier than ever- Billie Eilish

MALTA –Singoli:Remember – Becky Hill, David Guetta (internazionali)/Runaway – Owen Leuellen(nazionali)

Album:Happier than ever- Billie Eilish

NORVEGIA- Singoli: Stay – The Kid Laroi & Justin Bieber

Album: Happier than ever- Billie Eilish

PAESI BASSI- Singoli: Stay – The Kid Laroi & Justin Bieber

Album:Happier than ever- Billie Eilish

POLONIA- Singoli:Stranger – Olivia Addams

Album:Happier than ever- Billie Eilish

PORTOGALLO- Singoli:Industry Baby- Lil Nas X & Jack Harlow

Album: Happier than ever- Billie Eilish

REPUBBLICA CECA- Singoli: 13. komnata-NikTendo

Album:Jsem v pohodě, sem v prdeli- Nik Tendo

ROMANIA- Singoli: N avem timp – Irina Rimes (nazionali)/ Bad habits – Ed Sheeran (internazionali)

Album: Planet her – Doja Cat

RUSSIA- Singoli:Minelli- Rampampam

Album:Soza Muzik – Platina

SAN MARINO: Radio: Mille- Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti

SERBIA- Singoli: Balkan- Popov & Nucci & Voyage (nazionali)/ Bad habits – Ed Sheeran (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Stroj- Peter Pann & Separ& Kali

Album:Jsem v pohodě, sem v prdeli- Nik Tendo

SLOVENIA- Singoli: A sem ti povedal? -Joker Out (nazionali) /Don’t wait up-Shakira (internazionali)

Album:Happier than ever- Billie Eilish

SPAGNA- Singoli: Pepas – Farruko

Album: Happier than ever- Billie Eilish

SVEZIA- Singoli:Stay- Kid Laroi & Justin Bieber

Album: Sour – Olivia Rodrigo

SVIZZERA: Singoli:Bad habits – Ed Sheeran

Album:Happier than ever- Billie Eilish

UCRAINA:Singoli: Ya By Chekala- Yulija Dumanska

Album:Soza Muzik – Platina

UNGHERIA: Singoli: Butter -BTS

Album:Nagy házibuli lemez V.- Valogatas

