“Ni hè”, alla scoperta degli Imlé: pop, rap ed elettronica in gaelico

Lontani, lontanissimi dal mainstream, ma molto interessanti. Imlè sono un gruppo che fonde diversi generi musicali lungo un una unica direttrice comune: la lingua gaelica irlandese. Visti di recente al Suns Festival, il Festival delle arti performative in lingua che si svolge ogni anno ad Udine, è appena uscito il secondo album, che comprende questa “Ni hé”, dal sapore molto anni 90 e dalle atmosfere psichedeliche, ma anche una ottima title track, “Do chuid jeans“.

Una miscela elegante e raffinata di musica e parole. Rap, pop e gaelico irlandese si fondono con efficacia e colpiscono il cuore, il cervello e i muscoli di chi ascolta. Una dichiarazione d’amore per la musica e per la lingua irlandese confezionata in rima e con il groove giusto. Da anni girano i festival internazionali facendo promozione al gaelico e dimostrando come la musica di qualità non ha barriere o confini. Merita un ascolto anche “Go Deo, Go Deo”. La presenza di un MC permette loro anche un elegante ed attuale crossover: ascoltate per esempio “Criochfort“.

