“A place for both of us”, il duetto multilingue e multietnico di Idan Amedi e Malu

Lei si chiama Maria Kyriakopoulos, in arte Malu ed è un nome emergente del pop greco. Origini brasiliane ma nata a Kalamata, 31 anni, seconda a Greek Idol diverso tempo fa, ha trovato slancio grazie al talent show dopo una prima parte di carriera lontano dal mainstream. Già componente del gruppo brasiliano Aloha Brasil, 2019 ha inciso il primo lavoro completo da solista. Più volte è stata nella short list di Grecia e Cipro per l’Eurovision, a cui lei aspira a partecipare.

Lui è Idan Amedi, 32 anni, nato a Gerusalemme da una famiglia curda di religione ebraica. Pure lui lanciato da un talent show, ha 4 album alle spalle ed una carriera consolidata anche se non di primissimo piano. In questi giorni la canzone che hanno inciso insieme, “A place for both of us”, una bella melodia d’amore oltre le barriere, è in testa all’airplay israeliano. Nonostante il titolo in inglese, il brano è cantato in greco ed ebraico.

Il duetto ha una storia curiosa perchè Amedi, autore del brano, l’ha scritto quasi due anni fa durante un viaggio in Grecia e la scelta è ricaduta su Malu dopo averla sentita alla radio: è bastato un contatto su Instagram ed è nata la scintilla.

