Me+ Marie, dai Grigioni ecco l’indie (anche) in romancio

Maria Van de Wal e Roland Scandella, insieme Me+Marie sono uno dei nomi più interessanti della scena indie europea. Arrivano dalla Svizzera, precisamente da quella parte della Confederazione dove si parla il Romancio, vale a dire il cantone dei Grigioni. ““One Eyed Love“ è il loro album d’esordio interessantissimo, che contiene sia brani indie-pop di forte matrice cantautorale in inglese che appunto in romancio.

“Ours” uno dei loro brani in lingua, ma è interessante anche “Hai eu less“. Suonati dalle radio svizzere e tedesche, girano moltissimo per i festival, soprattutto quelli dove si fa la musica alternativa e dove hanno spazio le lingue poco tradizionali. Però anche la loro produzione in inglese è assolutamente lodevole, come per esempio “Another place to go”, uno dei singoli dell’album di lancio. Un rock quasi stile antico, come anche in “You don’t know“. Poco spazio all’immediatezza, ma tanta qualità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...