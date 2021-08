“The reason is you”, ancora un altro ottimo singolo per le Vanilla Ninja

Sono tornate, ne avevamo già scritto. E hanno deciso decisamente di mandarci in estasi, a noi che questo sound lo amiamo e che il loro rientro, in fondo, lo attendevamo da un po’ di tempo. “The reason is you” è il terzo singolo estratto da “Encore“, l’album che dopo 13 anni ha riportato nella discografia le Vanilla Ninja, il quartetto estone che rappresentò la Svizzera all’Eurovision 2005 con “Cool vibes” e che poi ha dato il via alla carriera solista di quasi tutte, ma soprattutto di Lenna Kurmaa, frontwoman del gruppo e oggi stella di prima grandezza del pop baltico.

La produzione e gli autori sono gli stessi di 13 anni fa ovvero il team che sta dietro al controverso svizzero David Brandes, che oggi le ha messe direttamente sotto la sua etichetta Bros e ne ha fatto la sua punta di diamante. Questa lontananza prolungata dal mainstream e la presenza di una label indipendente non le aiuta a far di nuovo breccia nelle charts ma gli appassionati eurovisivi le hanno nuovamente ‘adottate’ e chissà che magari non possa uscirci qualche sorpresa in vista dell’edizione 2022.

Merita anche un ascolto “No regrets”, delicata ballad accompagnata da un video agreste.

