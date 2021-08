Charts: insieme con Ed Sheeran, ritorna la neozelandese Lorde

“Solar power” è il nuovo album tutto a tema green di Lorde, la cantautrice neozelandese di passaporto croato che torna a quattro anni di distanza dall’ultimo lavoro

ALBANIA:Mi amor – Dhurata Dora ft Noizy

Album: Pop Art – Arilena Ara

AUSTRIA: Bad Habits – Ed Sheeran

Album:Happier than ever- Billie Eilish

BELGIO- Singoli:Bad habits – Ed Sheeran (Fiandre)/Bad habits – Ed Sheeran (Vallonia)/Bad habits – Ed Sheeran ( (Germanofono)

Album: Happier than ever- Billie Eilish (Fiandre) /Happier than ever- Billie Eilish(Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Thunder – Dora (nazionali)/Bad Habits – Ed Sheeran (internazionali)

Album:Solar power- Lorde

CIPRO –Bad Habits – Ed Sheeran

Album:Solar power- Lorde

CROAZIA- Singoli:Ja još uvijek imam istu želju- Nina Badric (nazionali)/ Bad Habits – Ed Sheeran(internazionali)

Album: Cmc Festival Vodice 2021- Interpreti Vari (nazionali)/Happier than ever- Billie Eilish (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Stay – The Kid Laroi & Justin Bieber

Album:Happier than ever- Billie Eilish

ESTONIA – Singoli:Bad habits – Ed Sheeran

Album:Solar power- Lorde

FINLANDIA- Singoli:Stay – Kid Laroy & Justin Bieber

Album: Once (remastered)- Nightwish

FRANCIA- Singoli: La kiffance – Naps

Album: Demain Ca ira – Jul

GERMANIA –Singoli: Auf & Ab – Montez

Album: MDNA- Genetikk

GRAN BRETAGNA- Singoli: Bad habits- Ed Sheeran

Album: Pressure machine- Killers

GRECIA- Singoli: NASA – Rack & Saske (nazionali)/ Beggin- Maneskin (internazionali)

Album: Evermore – Taylor Swift

IRLANDA- Singoli: Bad habits- Ed Sheeran

Album: Sour -Olivia Rodrigo

ISLANDA- Singoli: Bad habits- Ed Sheeran

Album: Happier than ever- Billie Eilish

ISRAELE: Singol: A place for both of us – Idan Amedi & Malu (nazionali) /Bad Habits -Ed Sheeran (internazionali)

Album:Happier than ever- Billie Eilish

ITALIA-Singoli:Mi fai impazzire- Blanco & Sfera Ebbasta

Album:Taxi driver – Rkomi

LETTONIA- Singoli: Bad habits- Ed Sheeran

Album: Solar power- Lorde

LITUANIA- Singoli: Rugpjutis – Justinas Jarutis & Jessica Shy

Album:Teatro d’Ira vol- 1 – Maneskin

LUSSEMBURGO-Stay – The Kid Laroi & Justin Bieber

Album:Happier than ever- Billie Eilish

MALTA –Singoli:Remember – Becky Hill, David Guetta (internazionali)/Runaway – Owen Leuellen(nazionali)

Album:Solar power- Lorde

NORVEGIA- Singoli: Stay – The Kid Laroi & Justin Bieber

Album: Happier than ever- Billie Eilish

PAESI BASSI- Singoli: Ik ga zwemmen- Mart Hoogkamer

Album:Happier than ever- Billie Eilish

POLONIA- Singoli:Bad habits – Ed Sheeran

Album:Ostatnia plyta – Kult

PORTOGALLO- Singoli:Industry Baby- Lil Nas X & Jack Harlow

Album: Happier than ever- Billie Eilish

REPUBBLICA CECA- Singoli: Stay- Kid Laroi & Justin Bieber

Album:Jsem v pohodě, sem v prdeli- Nik Tendo

ROMANIA- Singoli: N avem timp – Irina Rimes (nazionali)/ Bad habits – Ed Sheeran (internazionali)

Album: Planet her – Doja Cat

RUSSIA- Singoli:Minelli- Rampampam

Album:Soza Muzik – Platina

SAN MARINO: Radio: Bad habits – Ed Sheeran

SERBIA- Singoli: Hajde- Tea Tahirovic (nazionali)/ Bad habits – Ed Sheeran (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Stay- Kid Laroi & Justin Bieber

Album:Jsem v pohodě, sem v prdeli- Nik Tendo

SLOVENIA- Singoli: Ona-Gedore (nazionali) /Don’t wait up-Shakira (internazionali)

Album:Lorde-Solar power

SPAGNA- Singoli: Pepas – Farruko

Album: Happier than ever- Billie Eilish

SVEZIA- Singoli:Stay- Kid Laroi & Justin Bieber

Album: Sour – Olivia Rodrigo

SVIZZERA: Singoli:Bad habits – Ed Sheeran

Album:Happier than ever- Billie Eilish

UCRAINA:Singoli: Ya By Chekala- Yulija Dumanska

Album: Moloda krov- Tina Karol

UNGHERIA: Singoli: Fel a szívekkel- Akos

Album:10+1 – Depressziò

