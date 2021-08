Dei Pignoise su queste pagine non abbiamo mai parlato ed è il tempo di rimediare, perchè questa band pop rock spagnola è una delle cose migliori del settore in Europa. La sua particolarità è che a fondarla è stato l’attuale leader, Alvaro Benito, ex calciatore professionista ad altissimi livelli (una Coppa Intercontinentale, due Champions, due scudetti e una supercoppa col Real Madrid), che un po’ come Julio Iglesias, ha cominciato a suonare nel momento in cui un brutto intervento gli ha troncato la carriera.

“Una sensacion”, il punk rock degli spagnoli Pignoise” segna il loro rientro, dopo qualche anno gramo e un album, l’ultimo, autoprodotto, che non ha funzionato a dovere. Ma in realtà la band ha un palmares di tutto rispetto con grandi successi nei primi cinque lavori ed oltre 400.000 copie vendute in tutta la Spagna. Tra i loro successi c’è “Estoy enfermo”, duetto con Melendi che raggiunse la vetta di Los 40, il network musicale spagnolo; “Pasar de cuartos“, inno della nazionale spagnola agli europei 2008 e più recentemente “La gravedad”, prima su Itunes.

Mi piace: Mi piace Caricamento...