Eurovision Song Contest 2022, rush finale per la sede: restano in lizza cinque città

Bologna, Milano, Pesaro, Rimini, Torino. In rigoroso ordine alfabetico sono queste le cinque città rimaste in lizza per ospitare l’Eurovision Song Contest il prossimo maggio, a seguito della vittoria a Rotterdam dei Måneskin. L’ultimo sopralluogo della Rai e della EBu ha scremato ulteriormente il lotto che era rimasto di 11 città, eliminando dalla corsa la capitale Roma (ma non è una sorpresa, era ben noto che fossero poche le chances capitoline), Genova, Alessandria, Acireale, Palazzo Acreide, e Sanremo.

Al primo giro erano state eliminate Firenze, Viterbo, Jesolo, Matera, Trieste e la proposta diffusa di Bertinoro-Forlì-Cesena. Euromusica ovviamente non parteggia per nessuna realtà anche se abbiamo avuto, insieme al nostro sito partner EurofestivalNews, di conoscere da vicino la proposta di Bologna, su invito dell’ufficio del turismo, Bologna Welcome. Forte investimento promozionale per la città emiliana, mentre Torino ha preferito puntare sull’illuminazione della Mole Antonelliana col loro eurovisivo.

I sopralluoghi delle strutture scelte sono stati effettuati il 18 agosto per quanto riguarda Bologna, dove le delegazioni sono state accolte da Matteo Lepore, assessore alla cultura e candidato sindaco nonchè promotore della candidatura il 19 agosto per Roma, Rimini (alla presenza di Andrea Gnassi, sindaco uscente) e Pesaro, il 20 agosto per Milano e Torino. Il tutto avrebbe dovuto restare segreto, ma i colleghi del Resto del Carlino di Rimini, impegnati in questi giorni al Meeting in corso alla Fiera, hanno scovato i cartelli del sopralluogo in Romagna, che si è ha avuto come base la stessa Fiera.

La decisione è attesa per fine mese-inizio settembre, ma intanto, val bene un piccolo viaggio alla scoperta della situazione attuale

La proposta di Bologna (leggi la visita su Eurofestival News)

Due le location scelte per ospitare la rassegna: la Unipol Arena a Casalecchio di Reno e la Fiera di Bologna. Euroclub allo spazio Dum-Bo, Eurovillage in piazza dell’VIII Agosto, Welcome Party in palazzo Re Enzo, dove si conclude il turquoise carpet, previsto attorno a Piazza Maggiore.

Palazzo delle Scintille, come sede preferita a Forum di Assago. C’è un appoggio forte da parte del Comune, bipartisan.

La proposta di Torino.

Il capoluogo piemontese, spinto all’unanimità da Comune e Regione, punta ovviamente sul PalaAlpitour, casa del basket torinese e su alcune location costruite per i Giochi invernali del 2006.

Il sindaco Matteo Ricci, si è speso molto per la candidatura della città che prevede la Adriatic Arena, ovvero la casa del basket ed il teatro Rossini.

Le strutture ricettive della Romagna e l’aereoporto sono i punti di forza della candidatura riminese che ovviamente ha nella fiera il luogo chiave.

Le caratteristiche della città ideale

La città ospitante deve avere:

Un aeroporto internazionale a non più di 90 minuti dalla città.

Oltre 2 000 camere d’albergo nella zona vicina all’evento.

Un’infrastruttura (stadio/sede/centro) in grado di ospitare una trasmissione in diretta su larga scala con i requisiti minimi elencati di seguito.

L’infrastruttura deve:

Essere al coperto, dotata di aria condizionata secondo gli standard vigenti e ben perimetrabile;

Avere una capienza di 8.000 – 10.000 spettatori nella sala principale durante l’evento ESC (che corrisponda al 70% della capienza massima prevista per i normali concerti, prendendo in considerazione le specifiche esigenze di ESC per palco e produzione);

Essere dotata di un’area principale che possa ospitare un allestimento e tutti gli altri requisiti necessari a realizzare una produzione di alto livello con altezze disponibili di circa 18 metri, in particolare, con buone capacità di carico sul tetto, e facile accesso al carico;

Avere una struttura logistica intorno all’area principale che supporti le esigenze della produzione di ESC quali: infrastrutture per la sicurezza, un centro stampa per 1.000 giornalisti, un’area per le delegazioni (artisti) che includa i camerini, strutture per il personale ed uffici, un’area per l’hospitality, servizi per il pubblico come toilettes e punti per la vendita di cibo e bevande ecc.;

Disporre di aree a raso e di facile accesso contigue ed integrate nel perimetro dell’infrastruttura per il supporto tecnicologistico di 5.000 mq;

Essere disponibile esclusivamente per 6 settimane prima dell’evento, 2 settimane durante lo spettacolo (che si svolgerà a maggio) e una settimana dopo la fine dell’evento per lo smontaggio

Si profila, a quanto sembra una sfida a tra Milano, Torino e Bologna. Manca poco, non resta che attendere.

