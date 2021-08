Laufey Lin: l’Islanda ed il cantautorato di spessore, col violoncello

Segnatevi il nome di Laufey Lin (pronunciato Loy-Vay) perchè ne sentiremo parlare presto. La BBC l’ha infatti inserita nella lista del suo BBC Sounds of, cioè dei nomi emergenti da ascoltare negli anni a venire e difficilmente sbaglia. Nata in Islanda, radici cinesi, lanciata da The Voice od Iceland e Iceland’s Got Talent, è diplomata in violoncello (ma è bravissima anche col violino e la chitarra), strumento che ha suonato per molto tempo nella Iceland Symphony Orchestra, già dall’età di 15 anni. Poi si è perfezionata alla Berkleee College of Music, dove ancora studia ed a fianco alla passione per la musica classica ha sviluppato quella per i grandi cantautori americani.

“Let you break my heart again” è la delicata ballata che accompagna “Typical of me”, l’EP d’esordio. Chiaramente siamo su sonorità lontane dal sound commerciale, ma tutto crea un’atmosfera eterea, confermata dall’altro singolo “Magnolia“. A farla conoscere però è stato un altro singolo “‘Street By Street’”, che ha superato i 200.000 ascolti. A 23 anni è pronta per fare il grande salto in una promettente carriera solista.

