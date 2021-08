Fabio Curto chiude ottavo al “New Wave Contest 2021”, vince l’armeno Saro

Saro Gevorgyan, cantante armeno, ha vinto l’edizione 2021 del New Wave Contest, il concorso musicale internazionale che si è svolto a Sochi, in Russia. L’edizione ha visto protagonista anche Fabio Curto, già vincitore di The Voice of Italy e di Musicultura 2020 che ha concluso al settimo posto. Il regolamento prevede l’esecuzione di un brano internazionale e uno rappresentativo del paese che si rappresenta.

Gevorgyan è un nome noto al pubblico eurovisivo, visto che è stato backing voice si Srbuk all’Eurovision 2019 ed ha vinto entrambe le serate del concorso. Curto ha chiuso con 77 punti la prima serata, chiudendo ottavo e poi ha recuperato una posizione. Presidente di giuria l’ideatore del concorso Igor Yakovlevich Krutoy. Fra i componenti il talent scout russo e già partecipante all’Eurovision 1995 Filip Kirkorov. Con lui in giuria la cantante ucraina Loboda (Eurovision 2009), Dima Bilan (vincitore dell’Eurovision 2008), Sergey Lazarev (in gara nel 2016 e nel 2019), il compositore greco, già autore di numerosi brani eurovisivi Dimitris Kontopoulos, il duo ucraino Artik & Asti, il cantautore kazako Dimash Kudaibergen e quello russo Alexander Rosenbaum.

La classifica

Saro (Armenia) – 267 punti

Denitsa Karaslavova (Bulgaria) – 261

Jorge González (Spagna) – 257

Mezzo (Kazakhstan) – 254

Alfie Arcuri (Australia) – 246

Max Box (Russia) – 241

Grinkevich (Russia) – 241

Fabio Curto (Italia) – 239

Sevil (Russia) – 239

CHEICHAI (Belarus) – 232

Natia Rigvava (Georgia) – 231

Saro allunga dunque la lista di vincitori eurovisivi che già comprende Jamala, DoReDos, Natalia Gordienko, Damir Kedžo, Intars Busulis, lo stesso Lazarev e l’ex vincitore dello Junior Eurovision, il croato Dino Jelusic. Ospite, sempre a proposito di Eurovision, Manizha, che ha presentato il brano eurovisivo “Russian woman”.

