Charts: prosegue il dominio di Ed Sheeran e Billie Eilish

Ancora grandi protagonisti Billie Eilish negli album e Ed Sheeran nei singoli

ALBANIA: Llafe llafe- Dafina Zeqiri ft. Lyrical Son

Album: Dafine moj- Dafina Zeqiri

AUSTRIA: Stay – The Kid Laroi & Justin Bieber

Album:Happier than ever- Billie Eilish

BELGIO- Singoli:Bad habits – Ed Sheeran (Fiandre)/Bad habits – Ed Sheeran (Vallonia)/Cold heart – Elton John & Dua Lipa (Germanofono)

Album: Sour – Olivia Rodrigo (Fiandre) /Plus grandir- Mylène Farmer (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Thunder – Dora (nazionali)/Bad Habits – Ed Sheeran (internazionali)

Album:If I can’t have love, I want power- Halsey

CIPRO –Bad Habits – Ed Sheeran

Album:Happier than ever- Billie Eilish

CROAZIA- Singoli:Ja još uvijek imam istu želju- Nina Badric (nazionali)/ Bad Habits – Ed Sheeran(internazionali)

Album: Cmc Festival Vodice 2021- Interpreti Vari (nazionali)/Happier than ever- Billie Eilish (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Stay – The Kid Laroi & Justin Bieber

Album: Fyr og Flamme – Fyr og Flamme

ESTONIA – Singoli:Bad habits – Ed Sheeran

Album:Happier than ever- Billie Eilish

FINLANDIA- Singoli:Stay – Kid Laroi & Justin Bieber

Album:Teatro d’Ira vol. 1- Maneskin

FRANCIA- Singoli: La kiffance – Naps

Album: Demain Ca ira – Jul

GERMANIA –Singoli: Enter sandman- Metallica

Album: Complex happening reduced to a simple design -Leoniden

GRAN BRETAGNA- Singoli: Bad habits- Ed Sheeran

Album: Sour -Olivia Rodrigo

GRECIA- Singoli: NASA – Rack & Saske (nazionali)/ Beggin- Maneskin (internazionali)

Album: Evermore – Taylor Swift

IRLANDA- Singoli: Bad habits- Ed Sheeran

Album: Sour -Olivia Rodrigo

ISLANDA- Singoli: Bad habits- Ed Sheeran

Album:Lucky one -KK

ISRAELE: Singol: A place for both of us – Idan Amedi & Malu (nazionali) /Stay – Kid Laroi & Justin Bieber (internazionali)

Album:Planet her – Doja Cat

ITALIA-Singoli:Mi fai impazzire- Blanco & Sfera Ebbasta

Album:Taxi driver – Rkomi

LETTONIA- Singoli: Bad habits- Ed Sheeran

Album: If I can’t have love, I want power- Halsey

LITUANIA- Singoli: Rugpjutis – Justinas Jarutis & Jessica Shy

Album:Teatro d’Ira vol- 1 – Maneskin

LUSSEMBURGO-Stay – The Kid Laroi & Justin Bieber

Album:Happier than ever- Billie Eilish

MALTA –Singoli:Bad habits- Ed Sheeran (internazionali)/Runaway – Owen Leuellen(nazionali)

Album:Planet her – Doja Cat

NORVEGIA- Singoli: Stay – The Kid Laroi & Justin Bieber

Album: Sour -Olivia Rodrigo

PAESI BASSI- Singoli: Ik ga zwemmen- Mart Hoogkamer

Album:Happier than ever- Billie Eilish

POLONIA- Singoli:Bad habits – Ed Sheeran

Album:Kraina Lodu – Kartky

PORTOGALLO- Singoli:Industry Baby- Lil Nas X & Jack Harlow

Album: Happier than ever- Billie Eilish

REPUBBLICA CECA- Singoli: Stay- Kid Laroi & Justin Bieber

Album:Jsem v pohodě, sem v prdeli- Nik Tendo

ROMANIA- Singoli: N’aud – Carla’s Dream ft Emaa (nazionali)/ Bad habits – Ed Sheeran (internazionali)

Album::If I can’t have love, I want power- Halsey

RUSSIA- Singoli:Minelli- Rampampam

Album:Krazy – Face

SAN MARINO: Radio: Mille- Fedez, Achille Lauro ft Orietta Berti

SERBIA- Singoli: Gili gili- MC Stojan (nazionali)/ Bad habits – Ed Sheeran (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Stay- Kid Laroi & Justin Bieber

Album:Jsem v pohodě, sem v prdeli- Nik Tendo

SLOVENIA- Singoli: Kdo ti bo buso dal- Eva Boto (nazionali) /Don’t go yet – Camila Cabello (internazionali)

Album:Happier than ever- Billie Eilish

SPAGNA- Singoli: Pepas – Farruko

Album: Happier than ever- Billie Eilish

SVEZIA- Singoli:Stay- Kid Laroi & Justin Bieber

Album: Sour – Olivia Rodrigo

SVIZZERA: Singoli:Bad habits – Ed Sheeran

Album:Herzfarben- Francine Jordi

🇹🇷 TURCHIA- Singoli: Jalebui Baby – Tesher

Album:If I can’t have love, I want power- Halsey

UCRAINA- Singoli: Ya By Chekala- Yulija Dumanska

Album: Krazy – Face

UNGHERIA- Singoli: Bad habits – Ed Sheeran

Album:Nagy házibuli lemez V.- Valogatas

