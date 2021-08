“Take me for a ride”, il nuovo singolo degli Steps

In tanti vorrebbero che la BBC li contattasse per l’Eurovision ed in fondo le loro sonorità non sono così lontane dal concorso. Certamente gli Steps, di cui avevamo parlato anche non molto tempo fa, sono un pezzo importante di europop, anche se i loro riscontri di vendita, complice una lunghissima assenza dalle scene musicali, fuori dal Regno Unito non sono più così importanti.

Ora esce “Take me for a ride”, il nuovo singolo estratto da What the future holds part 2“, seconda parte dell’album che ha segnato il loro rientro. Produzione dance, brani spensierati e presenza scenica importante per questo gruppo che fra l’altro incide per la BMG, l’etichetta con cui la BBC negli ultimi due anni ha trattato la partecipazione eurovisiva e che magari potrebbe andare in cerca di riscatto dopo lo zero di James Newman.

Peraltro, strizzano fortemente l’occhio al mondo LGBT: nel loro ultimo lavoro c’è la presenza di Michelle Visage, dj americana protagonista anche in Ru Paul’s Drage Race, il celebre talent show fra drag queens. Tutto molto gravevole.

Mi piace: Mi piace Caricamento...