Arriva “Eurovisioni”, il libro che racconta l’Eurovision dal grandangolo geopolitico

C’è un nuovo libro sull’Eurovision Song Contest e lo racconta in una chiave particolarissima, quella del rapporto stretto fra la rassegna e la situazione geopolitica europea. “EUROVISIONI – Nation Branding e identità europea attraverso l’Eurovision Song Contest”, scritto dal nostro responsabile Emanuele Lombardini illustra come il più grande evento musicale al mondo racconti, attraverso la musica, le canzoni, le performances, i protagonisti uno spaccato dei vari continenti.

La grande arena culturale europea

L’Eurovision è ormai una arena culturale dove le varie identità nazionali sono in vetrina ma allo stesso tempo si mescolano con la costruzione di una identità europea, dimostrando come questi due aspetti non solo non sono in contrapposizione, ma addirittura possono coesistere.

Il libro si propone di esaminare questo aspetto dell’Eurovision, attraverso le canzoni, le performances, le testimonianze e le interviste, mettendo le particolarità di ciascun Paese nella autorappresentazione ed allo stesso tempo evidenziando alcune strutture comuni, come ad esempio l’utilizzo di immagini stereotipate o piuttosto la scelta di rappresentare il Paese attraverso l’enfatizzazione di alcuni aspetti piuttosto che altri.

Evento non politico, ma anche politico

Ciò che si vuole dimostrare con questo libro è il ruolo sempre più importante che la rassegna sta assumendo nella costruzione di una identità europea che non sia solamente la somma di identità nazionali. Non solo: attraverso l’Eurovision molti paesi hanno avviato le trattative per l’adesione all’Unione Europea e per chi è riuscito ad ospitare il concorso, è stata l’occasione non solo di dimostrare di poter competere a livello tecnologico con quei Paesi occidentali che sono il riferimento, ma anche di essere un Paese moderno, aperto, tollerante, inclusivo: l’Eurovision insomma è sempre più spesso il biglietto d’ingresso per i negoziati con la Ue.

Evento non politico, ma anche politico

Sebbene sia pensato originariamente per un target di appassionati di musica, musicologia e geopolitica, il libro è scritto con linguaggio semplice, così da rivolgersi a tutti, anche a coloro che semplici appassionati della manifestazione vogliono avvicinarsi a questo approccio.

L’AUTORE

Emanuele Lombardini, nato a Terni il 17.11.1975, giornalista professionista. Attualmente freelance, collabora con il quotidiano Avvenire, con il gruppo Paginesì, con la testata Cuoreeconomico della ESG89 Group, e con alcune testate di cronaca locale. Fondatore di euromusica.org e co-fondatore di eurofestivalnews.com, nel 2021 è stato presidente di giuria all’Eurovision per la Rai. Per 10 anni è stato redattore dell’agenzia di stampa nazionale Infopress, realizzando servizi e pagine chiuse per il quotidiano Il Giornale dell’Umbria e servizi per il Corriere dello Sport e per diversi quotidiani regionali e interregionali. Nei 10 anni precedenti ha lavorato come freelance collaborando con le redazioni locali de Il Messaggero e La Nazione e come responsabile della fascia pomeridiana dell’emittente locale Radio TNA. E’ autore del libro Good Evening Europe e cura ogni anno la Guida all’Eurovision Song Contest

Mi piace: Mi piace Caricamento...