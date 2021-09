Mina Okabe, il nuovo talento danese dalle sonorità malinconiche anni ’90

Mina Okabe è il nome emergente del pop scandinavo. Nata a Londra da padre giapponese e madre danese, è arrivata sulle scene all’improvviso con un sinolo dal titolo “Im’ done” ed ha subito conquistato tutti soprattutto per la differenza nel sound rispetto ad altre produzioni scandinave. Cantautorato pop di spessore ed atmosfere quasi lounge e nostalgiche uniti ad una vocalità fresca ed interessante e ad un giro di chitarra e basso che non si sente molto spesso in questo tipo di produzioni.

Qui sotto trovate “Miss those days” che è l’ultimo singolo, ma anche gli altri singoli sono interessanti, come per esempio “Walk away”ed “Every second”. Nonostante abbia solo 21 anni nella sua musica c’è già l’influenza dei tanti posti dove ha vissuto: oltre a Londra e Copenaghen anche Manila e New York. Ora esce il primo album “Better days”, al quale ha lavoranto al fianco di nomi importanti della musica danese come Mads Norgaard Nielsen, Jecho, e Vasco.

Ascoltando le sue cose si torna piacevolmente indietro agli anni 90.

