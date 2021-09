Charts: dominano gli album di Kanye West e Drake

Kanye West porta in vetta la compilation del progetto cominciato nel 2020 e dedicato alla memoria della madre, Donda West, scomparsa a 58 anni nel 2007. Lo insidia col nuovo album il canadese Drake. Nei singoli domina ancora Ed Sheeran

ALBANIA: Llafe llafe- Dafina Zeqiri ft. Lyrical Son

Album: Dafine moj- Dafina Zeqiri

AUSTRIA: Stay – The Kid Laroi & Justin Bieber

Album:Sour – Olivia Rodrigo

BELGIO- Singoli:Bad habits – Ed Sheeran (Fiandre)/Love tonight – Shouse (Vallonia)/Cold heart – Elton John & Dua Lipa (Germanofono)

Album: Donda Kanye west(Fiandre) /Donda Kanye west (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Thunder – Dora (nazionali)/Bad Habits – Ed Sheeran (internazionali)

Album:Donda Kanye west

CIPRO –Bad Habits – Ed Sheeran

Album:Certified Lover Boy- Drake

CROAZIA- Singoli:Ja još uvijek imam istu želju- Nina Badric (nazionali)/ Bad Habits – Ed Sheeran(internazionali)

Album: Cmc Festival Vodice 2021- Interpreti Vari (nazionali)/Happier than ever- Billie Eilish (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Stay – The Kid Laroi & Justin Bieber

Album: Jagten pa noget – Balstyrko

ESTONIA – Singoli:Bad habits – Ed Sheeran

Album:Certified Lover Boy- Drake

FINLANDIA- Singoli:Stay – Kid Laroi & Justin Bieber

Album:Erika Vikman – Erika Vikman

FRANCIA- Singoli: TDB-Oboy

Album: Plus grandir Best of 1986-1996- Mylène Farmer

GERMANIA –Singoli: Stay – Kid Laroi & Justin Bieber

Album: Alles was du brauchst – Beatrice Egli

GRAN BRETAGNA- Singoli: Bad habits- Ed Sheeran

Album: Donda Kanye west

GRECIA- Singoli: NASA – Rack & Saske (nazionali)/ Beggin- Maneskin (internazionali)

Album: Evermore – Taylor Swift

IRLANDA- Singoli: Bad habits- Ed Sheeran

Album: Donda Kanye west

ISLANDA- Singoli: Bad habits- Ed Sheeran

Album:Vögguvísur- Hafdis Huld

ISRAELE: Singol: Cheers for love – Miki Gavrielov – (nazionali) /Stay – Kid Laroi & Justin Bieber (internazionali)

Album:Donda Kanye west

ITALIA-Singoli:Mi fai impazzire- Blanco & Sfera Ebbasta

Album:Donda Kanye west

LETTONIA- Singoli: Bad habits- Ed Sheeran

Album: Certified Lover Boy- Drake

LITUANIA- Singoli: Rugpjutis – Justinas Jarutis & Jessica Shy

Album:Certified Lover Boy- Drake

LUSSEMBURGO-Stay – The Kid Laroi & Justin Bieber

Album:Donda Kanye west

MALTA –Singoli:Bad habits- Ed Sheeran (internazionali)/Pull me closer – Maxine Pace (nazionali)

Album:Certified Lover Boy- Drake

NORVEGIA- Singoli: Stay – The Kid Laroi & Justin Bieber

Album: Donda Kanye west

PAESI BASSI- Singoli: Ik ga zwemmen- Mart Hoogkamer

Album:Donda Kanye west

POLONIA- Singoli:Bad habits – Ed Sheeran

Album:Irenka- sanah

PORTOGALLO- Singoli:Industry Baby- Lil Nas X & Jack Harlow

Album: Sour- Olivia Rodrigo

REPUBBLICA CECA- Singoli: Stay- Kid Laroi & Justin Bieber

Album:Jsem v pohodě, sem v prdeli- Nik Tendo

ROMANIA- Singoli: N’aud – Carla’s Dream ft Emaa (nazionali)/ Bad habits – Ed Sheeran (internazionali)

Album:Donda Kanye west

RUSSIA- Singoli:Minelli- Rampampam

Album:Donda -Kanye West

SAN MARINO: Radio: Never going home -Kungs

SERBIA- Singoli: Odakle sam ja – Coby & Rimski (nazionali)/ Bad habits – Ed Sheeran (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Stay- Kid Laroi & Justin Bieber

Album:Jsem v pohodě, sem v prdeli- Nik Tendo

SLOVENIA- Singoli: Kaj bi svet brez upanja – Saša Lešnjek (nazionali) /Don’t go yet – Camila Cabello (internazionali)

Album:Certified Lover Boy- Drake

SPAGNA- Singoli: Pepas – Farruko

Album:Vice Versa -Rauw Alejandro

SVEZIA- Singoli:Stay- Kid Laroi & Justin Bieber

Album: Donda -Kanye West

SVIZZERA: Singoli:Bad habits – Ed Sheeran

Album: Happier than ever- Billie Eilish

TURCHIA- Singoli:Step By Step-Sleepy Chows feat. Antomage & Bromage

Album:Donda -Kanye West

UCRAINA- Singoli: Ya By Chekala- Yulija Dumanska

Album: Certified Lover Boy- Drake

UNGHERIA- Singoli: Bad habits – Ed Sheeran

Album:Nagy házibuli lemez V.- Valogatas

