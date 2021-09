Charts: Drake conquista gli album, ma ecco gli Iron Maiden. Nei singoli tiene Ed Sheeran

“Certified lover boy”, il nuovo album del canadese Drake domina in mezza Europa, ma arriva anche il nuovo degli Iron Maiden.

ALBANIA: Emanuela – Bardhi & Arketa

Album: Na Na – Meda

AUSTRIA: Stay – The Kid Laroi & Justin Bieber

Album:Donda- Kanye west

BELGIO- Singoli:Bad habits – Ed Sheeran (Fiandre)/Love tonight – Shouse (Vallonia)/Don’t shut me down- ABBA (Germanofono)

Album: Senjutsu- Iron Maiden(Fiandre) / Senjutsu- Iron Maiden (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Thunder – Dora (nazionali)/Bad Habits – Ed Sheeran (internazionali)

Album:Certified Lover Boy- Drake

CIPRO –Bad Habits – Ed Sheeran

Album:Certified Lover Boy- Drake

CROAZIA- Singoli:Ja još uvijek imam istu želju- Nina Badric (nazionali)/ Bad Habits – Ed Sheeran(internazionali)

Album: Splitski Festival 2021- Interpreti Vari (nazionali)/Happier than ever- Billie Eilish (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Stay – The Kid Laroi & Justin Bieber

Album: Donda- Kanye west

ESTONIA – Singoli:Bad habits – Ed Sheeran

Album:Certified Lover Boy- Drake

FINLANDIA- Singoli:Stay – Kid Laroi & Justin Bieber

Album:Donda- Kanye west

FRANCIA- Singoli: TDB-Oboy

Album: Donda- Kanye west

GERMANIA –Singoli: Mandarinen- Shindy

Album: Senjutsu- Iron Maiden

GRAN BRETAGNA- Singoli: Bad habits- Ed Sheeran

Album: Certified Lover Boy- Drake

GRECIA- Singoli: NASA – Rack & Saske (nazionali)/ Beggin- Maneskin (internazionali)

Album: Evermore – Taylor Swift

IRLANDA- Singoli: Bad habits- Ed Sheeran

Album: Certified Lover Boy- Drake

ISLANDA- Singoli: Stay – The Kid Laroi & Justin Bieber

Album:Donda- Kanye west

ISRAELE: Singol: Bis mshugeym- Ran Danker – (nazionali) /Stay – Kid Laroi & Justin Bieber (internazionali)

Album:Certified Lover Boy- Drake

ITALIA-Singoli:Mi fai impazzire- Blanco & Sfera Ebbasta

Album:Senjutsu- Iron Maiden

LETTONIA- Singoli: Bad habits- Ed Sheeran

Album: Certified Lover Boy- Drake

LITUANIA- Singoli:Cold heart- Elton John &Dua Lipa

Album: Certified Lover Boy- Drake

LUSSEMBURGO-Stay – The Kid Laroi & Justin Bieber

Album:Donda Kanye west

MALTA –Singoli:Bad habits- Ed Sheeran (internazionali)/Pull me closer – Maxine Pace (nazionali)

Album:Certified Lover Boy- Drake

NORVEGIA- Singoli: Stay – The Kid Laroi & Justin Bieber

Album:Certified Lover Boy- Drake

PAESI BASSI- Singoli:Uh uh – $hirak feat. Ronnie Flex, Yssi SB & Lil Kleine

Album:Certified Lover Boy- Drake

POLONIA- Singoli:I Ciebie też, bardzo– Męskie Granie Orkiestra 2021 feat. Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, Vito Bambino

Album:Cock oz Mixtape – Kaz Balagane

PORTOGALLO- Singoli:Industry Baby- Lil Nas X & Jack Harlow

Album: Sour- Olivia Rodrigo

REPUBBLICA CECA- Singoli: Stay- Kid Laroi & Justin Bieber

Album:Donda- Kanye west

ROMANIA- Singoli: N’aud – Carla’s Dream ft Emaa (nazionali)/ Bad habits – Ed Sheeran (internazionali)

Album:Donda- Kanye west

RUSSIA- Singoli:Minelli- Rampampam

Album:Zanovo-Feduk

SAN MARINO: Radio: Bad habits – Ed Sheeran

SERBIA- Singoli: Odakle sam ja – Coby & Rimski (nazionali)/ Bad habits – Ed Sheeran (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Stay- Kid Laroi & Justin Bieber

Album:Anarchia- Samey

SLOVENIA- Singoli: Ni predaje – Happy Ol’ McWeasel (nazionali) /Built it better – Nathalie Imbruglia (internazionali)

Album:Certified Lover Boy- Drake

SPAGNA- Singoli: Mon amour – zzoilo& Aitana

Album:Vice Versa -Rauw Alejandro

SVEZIA- Singoli:Don’t shut me down- ABBA

Album: Senjutsu- Iron Maiden

SVIZZERA: Singoli:Bad habits – Ed Sheeran

Album: Alles was du brauchst – Beatrice Egli

TURCHIA- Singoli:Love tonight- Shouse & David Guetta

Album:Certified Lover Boy- Drake

UCRAINA- Singoli: Ya By Chekala- Yulija Dumanska

Album: Road- Tvorchi

UNGHERIA- Singoli: Bad habits – Ed Sheeran

Album:Nagy házibuli lemez V.- Valogatas

