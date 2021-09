“¿Quién Pide Al Cielo Por Ti?”, il singolo anni’80 di Agoney

“¿Quién Pide Al Cielo Por Ti?” segna la ripartenza di Agoney, un giovane artista originario delle Canarie lanciato nel 2017 da Operacion Triunfo. Un singolo che ci riporta pienamente dentro quelle sonorità anni 80 che tanto ci piacciono e che in generale sembrano essere tornate da qualche tempo di gran moda (giudicate voi se questo è un dato positivo o negativo per la musica internazionale).

Il suo primo album dal titolo “Libertad” è andato abbastanza bene, perchè ha raggiunto la vetta, ma in realtà i singoli che ne sono stati estratti non hanno avuto uguale riscontro. Le produzioni di Agoney però sono interessanti. Per esempio “Eden“, uscita la scorso anno e che mette in risalto la sua imponente vocalità. Per lui anche una serie di collaborazioni, alcune di queste con i compagni di avventura nel talent show.

