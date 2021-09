Fabio Curto, già vincitore di The Voice of Italy e di Musicultura 2020, recentemente protagonista del Festival New Wave, dove era l’unico italiano in finale, esce con il nuovo album “Rive volume II” che comprende fra l’altro un bellissimo duetto sulle sonorità country con i Modena City Ramblers.

In questa videointervista si racconta e racconta anche alcune curiosità realtivamente al nuovo lavoro, continuazione di quello con cui ha vinto Musicultura, e alle sua recente esperienza.

