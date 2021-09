Alla scoperta di Kizels, il nuovo talento elettropop di Israele

Ha accorciato il suo nome in Kizel ma all’anagrafe fa Shira Kizelstein e attualmente l’artista in testa alle classifiche radiofoniche in Israele con un brano dal titolo “Issues” estremamente moderno nel sound.

Esplosa due anni fa con due brani dal titolo “Cello” e “Ay you”, che sono andati subito in alta rotazione nelle radio nazionale, questa studentessa di Tel Aviv è arrivata nel mainstream grazie alla qualità delle sue produzioni che hanno attirato alcuni dei maggiori produttori come Gal Freda e musicisti prominenti nella scena israeliana come Adi Olmansky, che hanno collaborato con lei al suo primo EP, uscito da pochissimo.

Notevole presenza scenica, grande vocalità e suoni contemporanei, oltre alla versatilità di portare lo stesso sound sia nella lingua ebraica che in quella inglese. Le carte in regola per fare bene anche a livello internazionale ci sono tutte. Nel suo album sono presenti come featuring anche altri due artisti importanti in Israele, il pianista David Sherman e il rapper Teddy Negosa.

Da ascoltare anche “Every morning“ e “Darkest hours”.

