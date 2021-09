“Step by Step” degli Sleepy Chows, la dance ipnotica libanese che conquista l’est Europa

Degli Sleepy Chows si sa pochissimo. Al loro posto lasciano parlare la musica, ma vale spendere due parole per questo progetto musicale che è un po’ ai confini di Euromusica, ma che sta letteralmente spopolando nell’est Europa. In Turchia, soprattutto dove questa “Step by step” ft Antomage & Bromage è saldamente in testa all’airplay, ma un po’ in tutto in resto d’Europa, nell’area ex sovietica in particolare.

Arrivano dal Libano, o almeno questo dice il loro canale ufficiale e con le loro sonorità crossover stanno letteralmente spopolando. “This ain’t love”, esattamente come l’altro singolo, è pericolosamente e vorticosamente ipnotica ed è difficile stare fermi. Ma attenzione anche a “Bazooka“, nel quale la voce è della cantante berlinese JKLN e “Wrote this song in a second”. Banger fortissimi, con enormi potenzialità in tutte le dancefloor d’Europa.

