Eurovision 2022, ecco “Una voce per San Marino”: maxi festival internazionale con big ed emergenti

Un Festival vero e proprio, una sorta di mashup fra ‘Sanremo’ ed il Melodifestivalen, ma in versione internazionale. “Una voce per San Marino”, l’evento che fungerà da selezione per l’Eurovision Song Contest per il Titano è stato presentato negli studi di San Marino RTV. Si tratta della seconda selezione della storia di San Marino, dopo quella del 2018 che incoronò la poco fortunata “Who we are” di Jessika Muscat e Jenifer Brening.

Stavolta però il progetto ha il ‘marchio’ della segreteria di Stato per il Turismo e l’organizzazione è affidata non ad una società straniera ma alla sammarinese Media Evolution. Ad illustrare i dettagli dell’evento il capodelegazione Alessandro Capicchioni, che ha anche svelato due delle giurate che saranno coinvolte nel processo di selezione, vale a dire Kelly Joyce, la cantante italo-francese che 20 anni fa conquisto l’Italia col brano “Vivre la vie” e Roberta Faccani, già voce dei Matia Bazar.

IL REGOLAMENTO

Ci saranno due sezioni: emergenti e big. Alla sezione emergenti, che sarà preceduta da una fase di casting ed Accademia presso il Teatro Titano accederanno 64 artisti suddivisi i 4 semifinali da 16 artisti ciascuna, con 3 passaggi in finale per ciascuna. Ai 12 artisti così selezionati se ne aggiungeranno altri 4 che usciranno da una quinta finale di ripescaggio, per arrivare dunque a 16 artisti. Ciascun artista presenterà due brani, di cui uno inedito. San Marino RTV trasmetterà queste cinque serate (previste dal 9 al 12 febbraio) in differita. A designare i finalisti sarà una giuria di tre membri. Non ci saranno vincoli sul fronte della nazionalità degli artisti che possono presentarsi nè sulla lingua dei brani. Gli artisti sammarinesi godranno però di wild cards.

La finale degli emergenti è in programma sempre al Teatro Titano il 16 febbraio e stavolta protagonisti saranno soltanto gli inediti. Trasmissione tv in differita. Una giuria di tre membri designerà sia i tre vincitori che riceveranno un premio in denaro che i 9 artisti complessivi che avranno accesso alla finale insieme ad altri 9 “Big” che saranno selezionati entro il 10 febbraio 2022.

La finale si svolgerà al Teatro Nuovo di Dogana e sarà trasmessa in diretta tv. Per tutti e 18 i finalisti ci sarà un brano inedito, che per gli emergenti sarà lo stesso sin qui presentato: tutti i brani saranno già ‘eleggibili’ per l’Eurovision nelle loro caratteristiche.

La giuria che sceglierà il vincitore sarà composta da 5 membri dei quali due a cura di Media Evolution, due indicati dalla tv e uno dalla Segreteria di Stato. Da qui uscirà il nome dell’artista che rappresenterà San Marino in Italia nel Maggio 2022.

Mi piace: Mi piace Caricamento...