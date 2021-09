Charts: Ed Sheeran e Drake grandi protagonisti della settimana

Ed Sheeran piazza due singoli ai vertici europei, mentre fra gli album domina Drake

ALBANIA: Ku je ti – Finem Ft. Light

Album: Dafine Moj- Dafina Zeqiri

AUSTRIA: Stay – 2CB- Raf Camora & Luciano

AlbumMetallica-Metallica

BELGIO- Singoli:Love tonight – Shouse (Fiandre)/Bad Habits – Ed Sheeran Vallonia)/Don’t shut me down- ABBA (Germanofono)

Album: Sterker – Niels Destadsbader (Fiandre) / L’avenir- Florent Pagny (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Thunder – Dora (nazionali)/Bad Habits – Ed Sheeran (internazionali)

Album:Certified Lover Boy- Drake

CIPRO –Stay – The Kid Laroi & Justin Bieber

Album:Certified Lover Boy- Drake

CROAZIA- Singoli:Ja još uvijek imam istu želju- Nina Badric (nazionali)/ Bad Habits – Ed Sheeran(internazionali)

Album:Mali Oblak Ljubavi- Željko Bebek (nazionali)/Senjutsu- Iron Maiden (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Bad habits – Ed Sheeran

Album: Certified Lover Boy- Drake

ESTONIA – Singoli:Love tonight – Shouse & Davide Guetta

Album:Montero- Lil Nas X

FINLANDIA- Singoli:Samma Gamla Vanliga – Remix- Cledos, Ibe, Averagekidluke, A36

Album:Älä Pelkää Elämää- Haloo Helsinki

FRANCIA- Singoli: TDB-Oboy

Album: L’histoire continue Acte II – Johnny Hallday

GERMANIA –Singoli: Pussy power- Katja Krasavice

Album: So weit- Peter Maffay

GRAN BRETAGNA- Singoli: Shivers- Ed Sheeran

Album: Certified Lover Boy- Drake

GRECIA- Singoli: Gucccci- Madclip (nazionali)/ Industry Baby- Lil Nas X & Jack Harlow (internazionali)

Album: Back in black- AC/DC

IRLANDA- Singoli: Shivers- Ed Sheeran

Album: Montero- Lil Nas X

ISLANDA- Singoli: Bad habits – Ed Sheeran

Album:Donda -Kanye West

ISRAELE: Singoli: lkhzur habish – Hatikva 6 (nazionali) /Dance again – Jennifer Lopez ft Pitbull (internazionali)

Album:Sukh khdi shnueh- Ravid Plotnik

ITALIA-Singoli:Blu celeste – Blanco

Album:Blu celeste – Blanco

LETTONIA- Singoli: Stay – The Kid Laroi & Justin Bieber

Album: Certified Lover Boy- Drake

LITUANIA- Singoli:Cold heart- Elton John &Dua Lipa (Pnau remix)

Album: Demesioi – Free Finga

LUSSEMBURGO-Stay – The Kid Laroi & Justin Bieber

Album:Certified Lover Boy- Drake

MALTA –Singoli:Stay – The Kid Laroi & Justin Bieber (internazionali)/II-Biza- The Travellers (nazionali)

Album:Montero- Lil Nas X

NORVEGIA- Singoli: Pepas- Farruko

Album:Montero-Lil Nas X

PAESI BASSI- Singoli:Uh uh – $hirak feat. Ronnie Flex, Yssi SB & Lil Kleine

Album:Grote versnelling- Kevin

POLONIA- Singoli:Bad habits – Ed Sheeran

Album:Ave Maria – Maria Peszek

PORTOGALLO- Singoli:Pepas- Farruko

Album: Senjutsu- Iron Maiden

REPUBBLICA CECA- Singoli: Stay- Kid Laroi & Justin Bieber

Album:Jsem v pohodě, sem v prdeli- Nik Tendo

ROMANIA- Singoli: N’aud – Carla’s Dream ft Emaa (nazionali)/ Cover me in sunshine – Pink & Willow Sage Hart (internazionali)

Album: Certified Lover Boy- Drake

RUSSIA- Singoli:Minelli- Rampampam

Album: 2021-Rynochnyje otnoshjenija

SAN MARINO: Radio: Take my breath – The Weeknd

SERBIA- Singoli: Na jedun noc – Tea Tahirovic (nazionali)/ Bad habits – Ed Sheeran (internazionali)

SLOVACCHIA: Singoli:Breeze- Samey

Album:Anarchia- Samey

SLOVENIA- Singoli: Udomačeni primati – Mistermarsh (nazionali) /Take my breath – The Weeknd (internazionali)

Album:Certified Lover Boy- Drake

SPAGNA- Singoli: Mon amour – zzoilo& Aitana

Album:Bandera negra-Mago de Oz

SVEZIA- Singoli:Don’t shut me down- ABBA

Album: Montero-Lil Nas X

SVIZZERA: Singoli:Bad Habits -Ed Sheeran

Album:Gold – Das Jubiläumsalbum mit allen Hits und neuen Liedern-Heimweh

TURCHIA- Singoli:Love tonight – Shouse & David Guetta

Album:Rengarenk- Yuksek Sadakat

UCRAINA- Singoli:Randevu- Artem Pirovanov

Album: Sjemja ili biznjes -Jamik

UNGHERIA- Singoli: Rampampam-Minelli

Album: Senjutsu- Iron Maiden

