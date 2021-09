“Here goes nothing” e “Stay” i nuovi singoli di Michael Schulte

Torna uno dei più internazionali fra gli artisti tedeschi, vale a dire Michael Schulte. L’artista, quarto all’edizione 2018 dell’Eurovision con “You let me walk alone” arriva da un periodo di stasi seguito ai grandi successi, culminati con due dischi di platino dopo la partecipazione eurovisiva. Poi c’è stato un duetto con Ilse De Lange, la rappresentante olandese, seconda nel 2014 con The Common Linnets e presentato nel 2020 nel corso dello show sostitutivo dell’Eurovision.

Ora, in attesa del nuovo album eccolo con “Stay” e con”Here goes nothing“, due ballate midtempo che ce lo confermano sulle sonorità molto europee e radiofoniche con le quali si era fatto apprezzare. In questo ultimo brano poi c’è anche un messaggio forte, quello che invita a non avere paura dei fallimenti. L’album, secondo quanto si apprende dovrebbe uscire nel 2022.

