Alla scoperta del cinematic-pop di Ragnar Ægir

Ragnar Ægir è un nome emergente nella musica europea. Nato in Islanda, attualmente residente in Germania, ha deciso di fare della musica la sua vita a 30 anni, mentre lavorava come in una startup tech company. Per oltre 10 anni si è esibito in vari live sia nella sua patria nativa che in quella adottiva poi ad un certo punto “per la crisi dei trent’anni” ha deciso di cominciare ad incidere. Il primo brano “The surface” ha avuto un enorme battage in radio ed in breve è arrivato il primo EP.

“I’m at home” è l’ultimo singolo, quasi cinematografico nel sound, che ha raggiunto i vertici dell’airplay e che è accompagnato da un video di grande effetto. Sound avvolgente, melodie fresche e radiofoniche, come per esempio in “Not too loud”, impreziosita da un intro di piano assolutamente insolito per un brano pop che esalta l’aspetto cantautorale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...