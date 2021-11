Charts: ABBA dominatori, ma Adele fa doppietta. Bene Ed Sheeran e Taylor Swift

Adele piazza in testa sia il singolo “Easy on me” che l’album “30” ma per ora i protagonisti restano gli ABBA, Ed Sheeran e Taylor Swift col suo progetto di riscrittura dei primi sei album per ottenere nuove registrazioni al posto dei vecchi master.

ALBANIA: Gjuj per to – Don Xhoni & Loredana

Album:Pop Art- Arilena Ara

AUSTRIA: Shivers – Ed Sheeran

Album:Voyage – Abba

BELGIO- Singoli:Easy on me – Adele(Pnau remix) ( (Fiandre)/Cold heart- Elton John &Dua Lipa (Pnau remix) (Pnau remix) (Vallonia)/Don’t shut me down- ABBA (Germanofono)

Album:Voyage – Abba(Fiandre) / Voyage – Abba(Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Posljedjen dh- Daria Ekimova (nazionali)/Shivers – Ed Sheeran (internazionali)

Album: 30-Adele

CIPRO – Singoli: Easy on me – Adele

Album:30-Adele

CROAZIA- Singoli:Poljubi me za kraj- Silente (nazionali)/ Easy on me – Adele (internazionali)

Album:As The Dark Wave Swells- The Bambi Molesters (nazionali)/=- Ed Sheeran (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Stor mand – Tobias Rahim ft Andres Odbjerg

Album: =- Ed Sheeran

ESTONIA – Singoli: Shivers – Ed Sheeran

Album:Voyage – Abba

FINLANDIA- Singoli:Samma Gamla Vanliga – Remix- Cledos, Ibe, Averagekidluke, A36

Album:Voyage – Abba

FRANCIA- Singoli: Le classico organisé- Le classico organisé

Album:Voyage – Abba

GERMANIA –Singoli: Der letzte song- Kummer ft Fred Rabe

Album: Voyage – Abba

GRAN BRETAGNA- Singoli: Easy on me – Adele

Album:Red (Taylor’s versions)- Taylor Swift

GRECIA- Singoli: Funeral- Immune, Chico Beatz (nazionali)/ Industry baby – Lil Nas X & Jack Harlow (internazionali)

Album:The platinum collection- Queen

IRLANDA- Singoli:All too well (Taylor’s versions) – Taylor Swift

Album:Red (Taylor’s versions) – Taylor Swift

ISLANDA- Singoli:Easy on me – Adele

Album:Voyage – Abba

ISRAELE: Singoli:Ein Me’ushar Mimeni -Eliad (nazionali) / Pepas -Farruko (internazionali)

Album:30-Adele

ITALIA-Singoli: Kumite-Salmo

Album: Siamo qui- Vasco Rossi

LETTONIA- Singoli: Shivers- Ed Sheeran

Album:30-Adele

LITUANIA- Singoli:Cold heart- Elton John &Dua Lipa (Pnau remix)

Album: Planet Her – Doja Cat

LUSSEMBURGO-Easy on me – Adele

Album:30-Adele

MALTA –Singoli:Cold heart- Elton John &Dua Lipa (Pnau remix) (internazionali)/24/7 Carlo Gerada & Aidan

Album: 30-Adele

NORVEGIA- Singoli: Easy on me – Adele

Album:Red (Taylor’s versions)- Taylor Swift

PAESI BASSI- Singoli:Do it do it – Acraze feat. Cherish

Album: Voyage – Abba

POLONIA- Singoli:Cold heart- Elton John &Dua Lipa (Pnau remix)

Album:Irenka-Sanah

PORTOGALLO- Singoli:Love Nwantiti (ah ah ah)- CKay feat. Joeboy & Kuami Eugene

Album: Voyage – Abba

REPUBBLICA CECA- Singoli: Praha/Vídeň- Calin

Album:Voyage – Abba

ROMANIA- Singoli: Pura fictiune – Florianrus (nazionali)/ Cover me in sunshine- Pink ft Willow Sage Hart (internazionali)

Album 30-Adele

RUSSIA- Singoli:Kto Ubil Marka?-Oxxxymiron

Album: Bandana I – Big Baby Tape & kizarul

SAN MARINO: Radio: Siamo qui- Vasco Rossi

SERBIA- Singoli: U mraku – Tanja Savic (nazionali)/ Take my breath – The Weeknd (internazionali)

Album: 30-Adele

SLOVACCHIA: Singoli:Where are you now- Lost Frequencies & Calum Scott

Album:=- Ed Sheeran

SLOVENIA- Singoli: Sledim sebi – Taja (nazionali) /Easy on me – Adele (internazionali)

Album: 30-Adele

SPAGNA- Singoli: Ateo -C. Tangana, Nathy Peluso

Album: Likes y cicatrices -Melendi

SVEZIA- Singoli:Easy on me – Adele

Album:Voyage – Abba

SVIZZERA: Singoli:Shivers – Ed Sheeran

Album:Voyage – Abba

TURCHIA- Singoli:Love nwantiti (ah ah ah)- CKay feat. Joeboy & Kuami Eugene

Album: 30-Adele

UCRAINA- Singoli:Miata-Kazka

Album: Bandana I – Big Baby Tape & kizaru

UNGHERIA- Singoli: Butter- BTS

Album:Az utolsó békeév- Akos

Mi piace: Mi piace Caricamento...