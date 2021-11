Sanremo Giovani: cast a sorpresa per la finale che porterà in due al Festival

Cast decisamente a sorpresa per Sanremo Giovani, la selezione finale che oltre ad assegnare il titolo, porterà due artisti al Festival di Sanremo 2022. Tutti i nomi più famosi in corsa sia da Area Sanremo che dalla stessa Sanremo Giovani sono stati eliminati dalla commissione Rai nelle audizioni di quest’oggi. Fra i 12 nomi in corsa uno solo esce dai talent, diversi della scena indie ed un paio di artisti lanciati da Tik Tok.

Il 15 dicembre si esibiranno su Rai 1 in prima serata in un evento speciale in diretta da Sanremo: canteranno la loro canzone e saranno sottoposti al giudizio della commissione Rai (oltre al conduttore Amadeus, che è anche direttore artistico ne fanno parte, Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis) e del televoto, con peso del 50% a testa. Ne usciranno due, che competeranno nel girone unico del Festival 2022 con un brano diverso da quello proposto in gara per questa selezione.

I nomi più celebri

Alcuni nomi più famosi di altri: Matteo Romano, doppio disco di platino con la hit “Concedimi” partita da TikTok, ’l’uomo della Sugar di Caterina Caselli, la stessa di Madame, Sangiovanni e Malika Ayane; Luca Zambelli in arte Bais, cantautore e producer, autore di diversi singoli in questa edizione di X Factor e Martina Beltrami, classe 2000, che ha partecipato ad Amici 19. Occhio anche ad Esseho, prodotto da Niccolò Contessa aka I Cani.

DA SANREMO GIOVANI

Bais – Che Fine Mi Fai

– Che Fine Mi Fai Martina Beltrami – Parlo di te

– Parlo di te Esseho – Arianna

– Arianna Oli? – Smalto e tinta

– Smalto e tinta Matteo Romano – Testa e croce

– Testa e croce Samia – Fammi respirare

– Fammi respirare Tananai – Esagerata

– Esagerata Yuman – Mille notti taldo.

DA AREA SANREMO

Destro – Agosto di piena estate

– Agosto di piena estate Littamè – Cazzo avete da guardare

– Cazzo avete da guardare Senza_Cri – A me

– A me Vittoria – California

Mi piace: Mi piace Caricamento...